Fortnite: scandalo imminente, creatore di cheat vuole svelare quali pro-player barano

Fortnite di nuovo al centro della scena, ma questa volta per un potenziale scandalo: vari pro-player avrebbero fatto uso di cheat!

Il mondo del competitivo è spietato: diventare (e rimanere) i migliori non è semplice. La tentazione di usare un cheat è forte e, sembra, molti hanno ceduto. AspectDolphin afferma di essere in possesso di molti nomi di pro-player che avrebbero utilizzato dei trucchi per ottenere un vantaggio nelle recenti qualificazioni per la Fortnite World Cup.

Il primo a essere accusato è Dubs fn. Le prove, però, sembrano poco solide. La prima prova resa pubblica è uno scambio di messaggi avvenuto su Discord tra un utente chiamato “RDubs” e un cheat provider: ovviamente, chiunque potrebbe utilizzare quel nickname. Le accuse non mancano, in ogni caso: alcuni affermano che le sue prestazioni erano sospette, durante la Fortnite World Cup, sopratutto per quanto riguarda la mira.

Un’altra prova sarebbe legata a un account creato sul forum di un cheater, nel dicembre 2018: il nome usato sarebbe “ruedubs14”, ovvero la somma del vecchio nickname del pro-player (ruedubs) e del numero 14, usato spesso dal giocatore in Fortnite, quando indossa la skin calcistica.

Dubs fn ha ovviamente negato le accuse. AspectDolphin, però, ha affermato di essere in possesso di molte prove legate a tanti bari e che ha intenzione di presentarle a Epic Games. In questo momento, comunque, l’utente ha disabilitato il proprio account Twitter.

Ovviamente queste prove sono solo circostanziali e chiunque potrebbe sfruttare i nickname del pro-player. Per ora, non possiamo fare altro se non attendere che Aspect porti informazioni più concrete e ci permette di giudicare con maggior giudizio. Se tutto fosse vero, sarebbe uno scandalo di proporzioni enormi, considerando che il montepremi totale del torneo ammonta a un milione di dollari. Per ora, un altro pro-player è stato colto in fragrante da un venditore di cheat ed è stato espulso dalla propria squadra.