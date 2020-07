Fortnite: Sfide della Settimana 5, la guida

Ci siamo, le Sfide della Settimana 5 sono state inserite all’interno di Fortnite e come di consueto è giunto il momento di darvi qualche spunto per completarle velocemente e senza alcun problema. Completando le nuove sette sfide settimanali vi permetterà di guadagnare la bellezza di 35.000 PE in tutta semplicità, dato che anche questa volta la difficoltà rischiesta per portare a termine il tutto è decisamente più che abbordabile.

Fortnite| Sfide Settimana 5

Come vi avevamo già accennato questa mattina, alcuni dataminer sono riusciti nuovamente a darci un anticipazione di quelle che sarebbero poi state le nuove sfide per la settimana 5 di Fortnite Stagione 3. C’è da dire che però, non tutto era stato annunciato in anticipo e ai vari leak è sfuggita una sfida extra e opzionale che richiederà di sopravvivere alla tempesta per ben 50 fasi; una volta completata permetterà ai giocatori editare la parte superiore dell’ombrello con il Custombrello. Vediamo come completare le altre sfide.

Trova sette Forzieri a Sabbie Sudate : come suggerisce il nome della sfida, in questo caso on dovrete fare altro che raggiungere la zona di Sabbie Sudate, trovare i sette Forzieri richiesti e recuperarli tutti.

: come suggerisce il nome della sfida, in questo caso on dovrete fare altro che raggiungere la zona di Sabbie Sudate, trovare i sette Forzieri richiesti e recuperarli tutti. Elimina 3 nemici a Corso Commercio : anche qui, il tutto è molto didascalico. Andate nell’area di Corso Commercio ed eliminate 3 nemici, fatto questo avrete completato un’altra sfida.

: anche qui, il tutto è molto didascalico. Andate nell’area di Corso Commercio ed eliminate 3 nemici, fatto questo avrete completato un’altra sfida. Usa un Barattiolo di Lucciole o una Flare Gun a Misty Meadows : nuovamente, la soluzione è nel titolo della sfida e non c’è bisogno di fare i salti mortali. Vi basta avere tra gli oggetti o un Barattolo di Lucciola o una Flare Gun e utilizzarli all’interno dell’area Misty Meadows.

: nuovamente, la soluzione è nel titolo della sfida e non c’è bisogno di fare i salti mortali. Vi basta avere tra gli oggetti o un Barattolo di Lucciola o una Flare Gun e utilizzarli all’interno dell’area Misty Meadows. Atterra sullo Yatch e termina nella top 25 : questa è decisamente più complessa, ma neanche troppo. Ciò che vi serve è raggiungere la top 25 dei giocatori sopravvissuti e atterrare sullo Yatch situato a nord dell’isola.

: questa è decisamente più complessa, ma neanche troppo. Ciò che vi serve è raggiungere la top 25 dei giocatori sopravvissuti e atterrare sullo Yatch situato a nord dell’isola. Cattura 5 pesci a Scogliere Scoscese : torniamo a qualcosa di più blando. Raggiungere Scogliere Scoscese e cominciate a pescare fino al momento in cui non avrete in saccoccia 5 pesci.

: torniamo a qualcosa di più blando. Raggiungere Scogliere Scoscese e cominciate a pescare fino al momento in cui non avrete in saccoccia 5 pesci. Migliora un’arma a Borgo Bislacco : poco da aggiungere, non serve fare altro che migliorare un’arma a vostra scelta mentre vi trovate a Borgo Bislacco.

: poco da aggiungere, non serve fare altro che migliorare un’arma a vostra scelta mentre vi trovate a Borgo Bislacco. Raccogli 4 anelli fluttianti a Foschi Fumaioli: tornano gli anelli fluttianti. Nella settimana 5 dovrete raccoglierli nella zona di Foschi Fumaioli ed il gioco sarà fatto.

Fortnite | Guide e articoli utili

Per non perdervi tutte le ultime novità dal mondo di Fortnite, questi altri nostri articoli faranno al caso vostro: