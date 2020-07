Fortnite: svelato con un sondaggio il miglior Pro Player di sempre

Che Fortnite sia uno dei più importanti fenomeni videoludici di sempre è cosa oramai risaputa, nel bene e nel male. Dopo un lancio tutt’altro che entusiasmante, l’IP è infatti divenuta una tra le più popolari produzioni videoludiche di sempre grazie all’introduzione della tanto apprezzata modalità Battle Royale che ha portato milioni e milioni di giocatori d’ogni età a lanciarsi nel mondo creato dai ragazzi di Epic Games, i quali hanno indubbiamente trovato la loro gallina dalle uova d’oro, la quale sicuramente continuerà a far parlare di sé anche dopo l’uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X.

Fortnite può contare su assidui giocatori che ogni giorno si lanciano in battaglia per tentare di giungere alla vittoria, innumerevoli utenti tra i quali può però risultare difficile trovare il vero e proprio Pro Player per definizione, quel giocatore così abile da poter mettere in difficoltà qualsiasi altro gamer dovesse avere la sfortuna d’incontrarlo. Ebbene, l’utente Leven ha dato forma a un interessante sondaggio dove è stato chiesto a oltre 60 Pro Player di Fortnite chi sia il miglior giocatore di sempre.

I asked 60+ Top Fortnite Players who they thought is the Best Player of ALL Time. Heres what they said:

Who do you think is the best player of all time? pic.twitter.com/JLH9OWntXQ

— leven (@Leven2k) July 9, 2020