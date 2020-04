Fortnite, la durata della Stagione 2 verrà estesa, secondo i dataminer

I giocatori di Fortnite sono già abituati ad assistere all’estensione della durata di una Stagione, come accaduto in passato con la Stagione 1 del Capitolo 2, la cui fine è stata più e più volte rimandata risultando la Stagione più lunga della storia del titolo, per motivi che tutto sommato, alla fine non sono mai stati chiariti. Non solo si è trattato della Stagione più lunga, ma anche di quella meno ricca di contenuti, e sopratutto di eventi.

Al di là di un breve evento natalizio e il crossover con la serie di Star Wars, non ci sono stati molti contenuti da scoprire. Con l’arrivo della Stagione 2 le cose sono cambiate leggermente in meglio: solo con la precedente patch, Fortnite ha riacquistato un pò più di vita con l’evento dedicato a Deadpool e le sue sfide. Al momento, la fine della Stagione 2 è attesa per il 30 aprile, tra solo tre settimane, dunque; se Fortnite seguirà un ritmo di aggiornamento ogni due settimane, questo significa che vedremo solo un altro update prima del termine della Stagione, atteso per la penultima settimana.

12.40, 12.41 & 12.50 are being tested in epic's dev servers, the season end date currently is April 30, if there's no update tomorrow (which is very unlikely) then there's a high chance for an extension.. there's no signs of 12.31 btw — HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) April 7, 2020

Dopo l’ultimo aggiornamento di oggi, i dataminer hanno dato un’occhiata ai file di gioco ed hanno scovato tre nuovi aggiornamenti, che sono attualmente in testing: le versioni 12.40, 12.41 e 12.50. Possiamo ipotizzare che la patch 12.40 arriverà la prossima settimana, mentre la 12.41 la settimana seguente, sebbene il punto focale resti la versione 12.50, dopo la quale dovrebbe avvenire l’estensione della Stagione 2. Questa settimana, come abbiamo già notato, non c’è stato nessun update effettivo, che doveva aggiornare Fortnite alla versione 12.31, ma solo una risoluzione di bug e altri fix, per cui non è da considerare come un aggiornamento vero e proprio.

Ora come ora, c’è da aspettarsi che la Stagione 2 di Fortnite possa essere prolungata per almeno una o due settimane, nulla di certo sia chiaro, ma non si tratta certo di una novità, considerando come stanno andando le cose nel mondo a causa dell’impatto del coronavirus nel mondo videoludico. Possiamo solo sperare che l’attuale Stagione non venga prolungata, ma se ciò dovesse accadere, rappresenterebbe un nuovo passo del battle royale verso il declino totale.