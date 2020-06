Fortnite: la Stagione 3 introdurrà un supereroe DC?

Dopo essere stato rimandato diverse volte, ieri sera l’evento Il Dispositivo di Fortnite si è sprigionato con tutta la sua potenza agli occhi degli appassionati e dei più curiosi. Anche se c’è ancora da scoprire come la mappa di gioco si evolverà dopo che l’immensa tempeste si è abbattuta sull’isola del battle royale di Epic Games, nel frattempo, stanno venendo rilasciati in rete dei piccoli dettagli su quelle che saranno le novità in arrivo con la Stagione 3.

È lo stesso account Twitter di Fortnite ad aprire le danze, dando in pasto agli appassionati del battle royale un’immagine che serve da teaser di ciò che si potrà trovare all’interno della Stagione 3. Non è molto chiaro ciò che viene letteralmente fotografato nell’immagine. Il tema dell’acqua è però ben presente, ma quel che ha colpito di più gli utenti è lo strano oggetto che sembra uscire dal mare.

C’è voluto poco per far scaturire tutta una serie di speculazioni da parte degli appassionati di Fornite. Stando ad un altro utente di Twitter ad esempio, tale Mauricio Taboada, quello che sbuca dall’acqua sembra essere un tridente, ma non uno qualunque; il tridente di Aquaman. Ebbene, se ciò dovesse essere confermato da Epic, dopo l’apparizione di diversi eroi Marvel, all’interno di Fortnite potrebbe essere aggiunto anche uno dei supereroi più iconici della DC Comics, e quale occasione migliore se non quando la mappa è letteralmente ricoperta d’acqua?!

Al momento Epic Games si è solamente limitata ad offrirci questa prima immagine della Stagione 3, fornendoci una data, quella del prossimo 17 giugno. Ci sono ancora molte cosa che dobbiamo scoprire su come l’universo di Fortnite cambierà, ma l’inizio della nuova stagione è vicino e molto presto avremo le nostre risposte. Cosa ne pensate della nuova immagine pubblicata da Epic? Credete che si tratti veramente del tridente di Aquaman?