Fortnite Stagione 6: un trucco vi riempirà le tasche di lingotti d’oro

Dopo una stagione ricca di continui colpi di scena e crossover impensabili, Fortnite ha aperto le porte alla Stagione 6 giusto di recente. In questi primi giorni gli appassionati del battle royale si stanno approcciando alle prime novità aggiunte, come per esempio il nuovo bioma Furia. Questa però non è la sola novità, con alcuni appassionati che avrebbero scovato da poco un trucco che permette di diventare ricchi investendoci solamente qualche minuto.

Non è affatto la prima volta che Fortnite mostra il fianco a bug e exploit, soprattutto in un periodo di transizione tra due stagioni come quello attuale. A segnalare questo trucco è stato lo YouTuber conosciuto con il nickname di “OrangeGuy”, già noto sulla piattaforma per aver pubblicato alcuni video sui glitch apparsi in passato nel titolo Epic Games. Quello che sembra un nuovo exploit, in realtà appare come un metodo di farmare dei lingotti d’oro velocemente, che come presupposto per funzionare necessita di unirsi e abbandonare le partite costantemente.

Il trucco parte da Putrido Pantano, dove dovrete prendere delle missioni da Slurp Jonesy. La prima missione richiede la distruzione di due barili Slurp per 120 monete d’oro, mentre la seconda vi porterà a raggiungere quota 100 di salute e scudi. Entrambe le quest sono veloci e semplici, e una volta terminate questa sfida ti garantirà ben 2000 lingotti d’oro. Fatto questo potrete lasciare la partita oppure continuare a prendere altre missioni in un’altra area dell’isola.

Come di consueto, lo YouTuber ha realizzato un video in cui spiega per filo e per segno questo nuovo trucchetto dedicato al farming dei lingotti d’oro. Si tratta di un procedimento molto veloce e che non sappiamo quanto durerà all’interno del gioco prima che Epic corregga questo exploit.