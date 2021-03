Fortnite: la Stagione 6 sarà tutti contro tutti, ecco le novità

Le ultime settimane per i giocatori di Fortnite sono state blande, con l’attenzione che si è posta più sui rumor relativi alla nuova stagione che verso ai nuovi contenuti che Epic Games rilasciava costantemente all’interno del proprio gioco di successo. Ora però ci siamo, oggi è il giorno della Stagione 6 e dopo un fantastico evento in single player, finalmente sappiamo a cosa dovranno andare incontro tutti i giocatori del titolo per i prossimi mesi.

Fortnite Stagione 6: le novità

Trailer Stagione 6

A dare il via alla nuova Stagione 6 ci ha pensato un nuovo fantastico trailer pubblicato da Epic sul canale YouTube. Questo filmato, come al solito, funge anche da vero e proprio cortometraggio per gli eventi che hanno scaturito la fine della stagione scorsa e l’inizio di quella attuale.

Come è cambiata l’Isola

Come accade molto spesso, una nuova stagione significa cominciare a familiarizzare con tutti quei cambiamenti che vengono effettuati sull’Isola del battle royale. A una prima vista, la cosa che cade subito all’occhio è come, in questa Stagione 6, la mappa di gioco avrà ben tre colori predominanti: il verde, il blu e l’arancione, con quest’ultimo colore che si estende a partire dalla parte centrare dell’isola e aggiungerà il nuovo bioma Furia.

Oltre a questo, all’interno della nuova isola troviamo ben 4 nuove aree, tutte legate al nuovo bioma Furia. Queste nuove zone sono: Colossal Crops che presenta le rovine del Colosseo, The Spire che va a sostituire il Punto Zero, Boney Burbs un rewrok dell’area conosciuta prima come Salty Towers e infine Guardians, una zona che, a quanto pare, dovrebbe essere una delle aree in cui trovare dei boss in futuro.

Nuove Skin e Battle Pass

Non può esistere un aggiornamento di Fortnite senza una ricca aggiunta di nuove Skin. Questa settimana ne troviamo di numerose, e alcune sapranno sorprendere ed entusiasmare parecchi giocatori; come per esempio le Skin che confermano l’arrivo di Lara Croft e Neymar Jr. nel titolo Epic Games, ma non saranno i soli. Ecco quali sono le nuove Skin che potrete ottenere durante l’arco della Stagione 6:

Agente Jones

Fondazione

Tarana

Spire Assassin

Cluck: Skin per festeggiare la Pasqua

Lara Croft

Batman

Raven

Neymar Jr.

Genio della Lampada

Raz

Isabelle

Dread Knight

Potassius Peele

Robo-Ray

Animali Selvaggi

Con l’aggiunta del nuovo bioma, una grossa parte della mappa di gioco sembra essere regredita ad un stato simil-primitivo. Queste nuove aree dell’isola sono molto pericolose ed infestate da nuove minacce: gli Animali Selvaggi. Potrete essere sia predatori che prede, cacciare o anche domare questi animali che, oltre a sfamarvi, vi torneranno utili anche per raccogliere diversi materiali molto utili. Tra questi Animali Selvaggi possiamo trovare: i polli, le rane, i lupi e dei cinghiali.

Nuove armi, graditi ritorni e crafting

Lasciandoci indietro le Skin e gli Animali Selvaggi, ora è il turno di guardare alle armi che arriveranno (o torneranno) all’interno di Fortnite grazie a questo primo aggiornamento della Stagione 6. Torna il Fucile a Pompa, un’arma a corto raggio molto potente, che permetterà ai giocatori di prendere parte a scontri molto accesi. Oltre a questo ritorno, durante la Stagione 6 sarà possibile trovare dei Forzieri Bunker, all’interno dei quali si troveranno armi rare o leggendarie, insieme a tutta una varietà di armi definite Primal.

La Stagione 6 aggiunge nel titolo Epic Games anche la possibilità di craftare le armi, ma non solo. È stata aggiunta una nuova schermata in game all’interno della quale si può intravedere un sistema dell’inventario rivisto. In poche parole, una volta raccolte determinate risorse, d’ora in poi sarete in grado di craftare armi, trappole e vari miglioramenti alle vostre costruzioni.

Ad aggiungersi a queste ultime novità, l’ultimo aggiornamento rilasciato da Epic Games va, come al solito, a sistemare e risolvere alcuni glitch minori nel titolo in tutte le modalità di gioco.