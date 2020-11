Epic Games: gioco gratis PC del 12 novembre, link download

In una settimana pregna di next gen come quella che stiamo vivendo, Epic Games non si ferma e continua la sua marcia a suon di giochi gratis da regalare tramite il proprio store digitale. Dopo il gioco a sorpresa regalato settimana scorsa, Epic propone agli utenti del proprio store di nuovo solamente un gioco, spezzando per la seconda settimana di fila l’abitudine di regalare almeno una coppia di giochi ogni sette giorni.

Dungeon 3 quindi torna ad essere disponibile all’acquisto per tutti gli interessati, mentre a prendere il posto del gioco gratuito della settimana tocca a The Textorcist. L’italianissimo titolo dallo stile visivo a 8-bit, sviluppato dai ragazzi di MorbidWare, è ora disponibile per tutti gli utenti che possiedono un profilo collegato all’Epic Games Store, e sarà riscattabile gratuitamente a questo indirizzo fino a giovedì prossimo.

The Textorcist è un originalissimo gioco con visuale dall’alto in si dovranno fare vari esorcismi mentre sarà necessario schivare vari attacchi da parte dei nemici impossessati. Il tutto sarà gestito tramite la tastiera, arma che ci aiuterà a trascrivere le giuste parole per formare frasi dalle più semplici alle più complesse che potranno portare a termine l’esorcismo. Unitevi a Ray Bibbia e liberate la città invasa da essere impossessati.

Come ogni settimana, dopo che Epic Games ha regalato un nuovo gioco, la compagnia americana ci svela cosa potremo riscattare tra sette giorni esatti. La prossima settimana quindi sarà il turno di Elite Dangerous e The World next door. Cosa ne pensate di The Textorcist? Siete curiosi di provare questo nuovo italianissimo gioco gratis proposto dall’Epic Games Store? Diteci la vostra lasciandoci un commento nella sezione dedicata.