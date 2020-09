Fortnite, il titolo potrebbe tornare sull’App Store

Sembra che la battaglia legale tra Epic ed Apple non cessi ancora e che i due giganti debbano ancora affrontare una serie di processi prima che si possa arrivare ad una conclusione per capire quali saranno le ripercussioni della mossa compiuta da Fortnite e da Epic Games negli scorsi mesi che ha innalzato un grossissimo polverone mediatico. Dalle ultime indiscrezioni però sembrerebbe che il Battle Royale potrebbe tornare a fare la sua comparsa in quel dell’App Store.

Il tutto ovviamente rimane ancora in dubbio, ma alcune voci molto vicine all’azienda e che hanno “assistito” ai processi vanno verso quella direzione. Secondo il Wall Street Journal, gli osservatori della corte suggeriscono che questa udienza potrebbe predire la probabile conclusione del conflitto.

La sentenza determinerà probabilmente anche se Apple può bloccare o meno app di terze parti come Unreal Engine di Epic dalla sua piattaforma, una mossa che svantaggerebbe molti sviluppatori di terze parti che realizzano giochi nel motore e che sicuramente alzerebbe un altro polverone mediatico non indifferente visti i precedenti. Se il giudice decide a favore di Epic, dice un esperto legale, è probabile che Apple si accontenti nei prossimi sei mesi. Se va nell’altro senso, il caso potrebbe continuare per anni.

La domanda chiave nel caso è se le pratiche dell’App Store di Apple, inclusa la loro controversa commissione del 30% su tutti gli acquisti in-app, violino o meno gli statuti antitrust, in particolare lo Sherman Antitrust Act. Epic ha consapevolmente bypassato la commissione ad agosto, il che ha portato Apple a rimuovere Fortnite dall’App Store.

Nel frattempo, la rappresaglia di Apple ha costretto Epic a fare vari annunci pubblici sulle piattaforme Apple, come ad esempio notificare agli utenti che l’aggiornamento a iOS 14 potrebbe rimuovere Fortnite dai loro telefoni. Noi speriamo che questa situazione possa placarsi il prima possibile e che tutto possa tornare alla normalità anche per i migliaia di giocatori che godevano del titolo in versione Mobile.