Fortnite: update 14.30, ecco cosa ci aspettiamo

Fortnite Stagione 4 è stata una season abbastanza impegnata per gli sviluppatori. Ogni update introduce un buon numero di novità, tra nuove abilità mistiche, aggiunte alla mappa e tanto altro. Questo non significa che i giocatori non siano smaniosi di sapere cosa ci aspetta nell’update 14.30. Vediamo tutto quello che potrebbe arrivare all’interno di Fortnite.

Prima di tutto, ricordiamo come sempre che quanto riportato è frutto di speculazioni e informazioni derivanti da dataminer. Non vi è la certezza che quanto segnalato sia effettivamente in arrivo all’interno di Fortnite Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Prima ancora di capire cosa potrebbe essere introdotto, bisogna ragionare sul quando. ShiinaBR, tramite Twitter come potete vedere qui sotto, ha segnalato che GMatrixGames ha scoperto che Epic Games sta già facendo dei test per l’update 14.50.

Si tratta di un indicatore abbastanza chiaro del fatto che il team di sviluppo è già proiettato in avanti e che l’update 14.30 sia in arrivo. Non è impossibile pensare che nella giornata di domani, giovedì 8 ottobre 2020, Epic Games rilasci l’aggiornamento.

Inoltre, secondo un semplice calcolo (ovvero, un update ogni due settimane), secondo ShiinaBR è anche possibile che si arrivi fino all’update 14.60 prima della fine della stagione 4.

Epic Games is already testing v14.50, which I think is even more indicative that we will be getting a new update this week. (Noticed by @GMatrixGames)

If we get a new update every 2 weeks from now on, we might even get v14.60 before the next season starts!

— ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) October 6, 2020