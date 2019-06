Fortnite: l’aggiornamento 9.20 introduce l’Inversione Tempesta

Il nuovo aggiornamento 9.20 di Fortnite introduce un nuovo oggetto chiamato Inversione Tempesta. Il nuovo update dovrebbe arrivare nella giornata di domani.

Durante il corso di questa settimana il battle royale di Epic Games riceverà l’aggiornamento 9.20, molto probabilmente nella giornata di domani mercoledì 5 giugno 2019. Come ogni update che si rispetti, anche il nuovo aggiungerà delle novità all’interno del mondo di gioco di Fortnite, come il nuovo oggetto Inversione di Tempesta.

Non è ancora chiaro se il nuovo oggetto/strumento di gioco in questione possa essere una nuova tipologia di arma simile alle granate. L’Inversione di Tempesta è stata svelata da un leaker solamente alcune ore fa, e da come è possibile vedere nell’immagine poco sotto, l’oggetto ha la forma di una bottiglia. Una sorta di tempesta in bottiglia, e come da descrizione è riportato “scatena la tempesta, oppure dominala, la scelta è tua”.

COMING SOON! Storm Flip Unleash the storm or tame it. The choice is yours! pic.twitter.com/rspRSsurXu — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) June 3, 2019

Già da diverso tempo numerosi giocatori di Fortnite chiedevano a gran voce un nuovo strumento che potesse in qualche modo influire sulla tempesta, ovvero sulla meccanica di gioco principale che è possibile trovare in Fortnite. C’è la possibilità che l’Inversione di Tempesta potrebbe anche rendere immuni alla tempesta in questione solamente per alcuni secondi, in modo da agevolare alcuni dei giocatori che sono rimasti indietro e al di fuori del cerchio che si restringe poco a poco.

Ovviamente queste supposizioni potranno essere confermate con l’arrivo dell’aggiornamento 9.20. In ogni caso vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per avere nuove informazioni e restare aggiornati su tutto quello che riguarda Fortnite. Sul nostro sito troverete anche una pagina dedicata esclusivamente al battle royale sviluppato da Epic Games, che trovate direttamente a questo indirizzo.

