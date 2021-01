Fortnite v15.21: Arriva Predator! Le novità dell’aggiornamento

Nemmeno il tempo di apprendere e digerire le ultime novità inserite in Fortnite, che Epic Games ci propone una nuova patch di aggiornamento ricca di ulteriori novità. È passata solamente una settimana e il battle royale di successo si aggiorna alla versione 15.21. Come accade di consueto prima dell’aggiunta di queste novità, i vari leaker e dataminer hanno svelato in anticipo diversi conenuti in arrivo; scopriamoli insieme.

Fortnite 15.20, le novità

Arriva Predator!

I cacciatori si sa, sono il fulcro di tutta questa nuova Stagione 5 di Fortnite. Mentre nel gioco sono già presenti diversi cacciatori di taglie provenienti dai più disparati mondi della cultura pop, un nuovo e iconico personaggio sta per intrecciare il proprio destino con l’isola del battle royale. Parliamo del Predator dell’omonima saga cinematografica, che farà finalmente il suo debutto in questo aggiornamento dopo che il suo arrivo era stato ventilato per diverse settimane.

Nuovo boss e oggetto Mitico

Con l’aggiunta di Predator, i giocatori di Fortnite se la dovranno vedere con l’ìalieno predatore in una nuova boss figth da affrontare. Come ulteriore aggiunta nella fila dei già numerosissimi oggetti disponibili all’interno del battle royale, è stato inserito anche un nuovo oggetto Mitico: il Dispositivo di Occultamento del Predator.

Nuova quest

Un altro dei punti cardini di questa Stagione 5 sono le quest. Da quando è terminata la battaglia epica contro Thanos, infatti, all’interno dell’isola del titolo Epic sono arrivati tutta una serie di NPC pronti a dare ai giocatori delle quest da portare a termine. Con l’aggiornamento 15.20 è stata aggiunta la quest Jungle Hunter: una missione che ruoterà attorno al ruolo del Predator arrivato da poco.

Nuove Skin

Come annunciato ieri pomeriggio, in Fortnite sono stati aggiunti tutta una serie di nuovi contenuti a tema calcistico. Ormai il battle royale di Epic cerca di diventare il crossover più ampio che sia mai esistito e con l’aggiornamento 15.21, finalmente, abbiamo scoperto di più sulle skin dedicate alle squadre di calcio.

Soccer skins just got decrypted! pic.twitter.com/YZZZLNxwpD — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) January 19, 2021

In conclusione il battle royale targato Epic Games andrà ad eliminare le Guardie IO all’interno dell’Arena. Il passaggio alla versione 15.21 non è certamente pregno di novità come lo scorso aggiornamento, ma la presenza di un nuovo cacciatore di taglie e tutta una serie di contenuti a lui dedicati sapranno sicuramente tenere incollati gli appassionati per diverse ore. Cosa ne pensate delle novità introdotte nel battle royale targato Epic Games?