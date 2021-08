Fortnite v17:50: le novità del nuovo aggiornamento

Dopo un estate ricca di aggiornamenti di varia natura, Epic Games torna in pompa magna con un nuovo grosso update dedicato a Fortnite. Con l’aggiornamento che porta il gioco alla versione 17:50, gli appassionati del popolare titolo saranno in grado di godere di tutta una serie di novità che andranno ad inserirsi nel gioco a partire da oggi. Immancabili una nuova serie di Skin, ma non solo, scopriamo insieme di cosa si tratta questo nuovo update del titolo Epic.

Fortnite v17:50 | Tutte le novità

Nuove Skin

Ormai le Skin di Fortnite sono un vero e proprio elemento estetico onnipresente in ogni grosso aggiornamento del titolo. Anche con l’ìupdate 17:50 non poteva mancare una nuova informata di Skin, nel dettaglio verranno aggiunte le seguenti:

Joy

Kurai’s Echo

Brainstorm

Bloom

D’Ark

Trespasser Elite

Major Glory

Cambiamenti nella mappa

Un’altra cosa che cambia quasi ad ogni aggiornamento è la mappa. Non parliamo di grandi modifiche, quelle di solito le abbiamo con i cambi di stagione, ma ci sono aree che con ogni update vengono trasformate, come le zone paludose in quest’ultimo aggiornamento.

Set Crew Legacy

Con il lancio dell’aggiornamento v17.50, Epic Games propone ai giocatori anche una nuova ricompensa esclusiva per gli abbonati alla Crew di Fortnite. Parliamo del Set Crew Legacy che include un dorso decorativo e un piccone sbloccabile.

Nuove sfide

Con ogni settimana i giocatori di Fortnite possono contare su una serie di nuove sfide da completare. Anche con l’update 17:50 ci ritroviamo davanti a delle nuove Sfide Leggendarie, Sifde Creative e le sfide settimanali Wild Week.

Fortnite | Modalità Creativa

Con l’aggiornamento 17:50 ci sono delle novità anche per quanto riguarda la modalità creativa. Nello specifico si tratta di nuovi Dispositivi e playset per dare maggior libertà ai giocatori di questa modalità.

Queste le maggiori novità che il nuovo aggiornamento di Fortnite aggiunge al gioco, ma Epic Games, come al solito, ha aggiusta anche alcuni bug minori presenti nelle varie modalità di gioco.