Fortnite, la Suicide Squad prende forma nel titolo di Epic Games

Dopo l’introduzione delle skin di Harley Quinn e Bloodsport, Fortnite starebbe per fare il pieno di The Suicide Squad, implementando nel roster di costumi anche altre skin legate all’ultimo film DC uscito nelle sale questo agosto. L’indiscrezione arriverebbe da HYPEX, famoso leaker che di solito centra sempre il bersaglio.

Fortnite Capitolo 2 sta per dare inizio alla sua ottava stagione il 12 settembre 2021, ma al momento ancora non è stata confermata alcuna introduzione ufficiale di nuove skin per l’occasione. Circolavano già alcuni rumor riguardo l’introduzione di Pacemaker di The Suicide Squad intorno a gennaio, ma pare che il gioco di Epic Games stia per inglobare al suo interno anche altri componenti della squadra suicida oltre ad altre skin legate ad altri brand e franchise con cui Fortnite sta collaborando per i suoi soliti crossover.

Secondo HYPERX, a riempire le file della Suicide Squad su Fortnite stanno arrivando anche Weasel e King Shark. Il leaker parla anche di una skin di Halloween dalla modalità Salva il Mondo e una controparte maschile di Komplex, oltre che di un Archeologo “giurassico“ (collaborazione con Jurassic World?) e una skin chiamata “Jester“ in tre forme diverse: maschile, femminile e “Re”. Tutte queste skin andrebbero a rinfoltire l’universo crossover del gioco.

MORE UPCOMING/SCRAPPED SKINS! – Weasel (Suicide Squad)

– King Shark (Suicide Squad)

– Jester (Male, Female & King?)

– Jurassic Archaeology (Male)

– Male counterpart of Komplex

– A male Halloween skin from Save The World — HYPEX (@HYPEX) August 29, 2021

Stando nel mondo dei fumetti ma spostandoci dalla dimensione DC di Fortnite, sarebbero in arrivo anche nuovi costumi legati al mondo Marvel, probabilmente per il lancio dei nuovi film del Marvel Cinematic Universe, come vi abbiamo raccontato in questo articolo. Le skin più clamorose comparse nei rumor recenti tuttavia appartengono sicuramente ai due attori di Hollywood Will Smith e Chris Hemsworth. Nel frattempo Fortnite Capitolo 2 sta per introdurre la nuova modalità di gioco Impostori, dalle caratteristiche che ricalcano il gameplay di Among Us i cui sviluppatori non sembrano aver gradito le similitudini.