Fortnite World Cup: date, orari e link per vedere la finale

Potete trovare tutte le informazioni per seguire la Fortnite World Cup nel nostro articolo: data, orario e tutti i link per vedere in diretta l'evento.

Come tutti ben sappiamo, questo fine settimana andranno in onda le finali della Fortnite World Cup. I migliori giocatori di tutto il mondo competeranno per un montepremi da capogiro (ben dieci milioni di dollari per ogni singolo vincitore, sia in modalità singolo che in duo). Si tratta di un grande evento e di certo gli appassionati vorranno seguirlo in diretta: come fare? Scopriamolo insieme.

Fortnite World Cup: link per guardarla in streaming

Per iniziare, è possibile seguire l’evento tramite i canali streaming ufficiali di Fortnite. Ecco tutti i link utili:

Posso guardare la Fortnite World Cup anche mentre gioco?

Sì, è possibile vedere la Coppa del Mondo durante una vostra sessione di gioco grazie alla funzione PiP. Per assistere basta entrare nella lobby e premere sul pulsante “Guarda Adesso!” in alto a destra. Dopo un caricamento, potrete vedere il video in streaming.

Potete inoltre vedere le azioni di uno specifico giocatore. Basta entrare nella scheda di competizione della lobby di gioco su PC, Xbox One o PS4 e selezionare la classifica per vedere i partecipanti classificati: da qui si accede ai replay del giocatore selezionato. Non saranno disponibili sottotitoli o didascalie: l’audio sarà in inglese. Ovviamente, se si guarda la live mentre si gioca, si sentiranno entrambi gli audio.

Giorni e orari dell’evento

La Fortnite World Cup si divide in tre giorni, dal 26 al 28 luglio. Vediamo gli orari italiani precisi, giorno per giorno.

26 luglio – giorno 1

15.30: Inizio Fan Festival: Apertura porte

17.30: Stadio – Apertura porte

18.30: Finale Creativa Inizio preshow

19.00: Finale Creativa Inizio partite

22.00: Celebrity Pro-Am Inizio spettacolo

00.00: Chiusura porte – Ingresso vietato

00.45: Chiusura Fan Festival

01.00: Fine spettacolo

01.45: Chiusura stadio

27 luglio – giorno 2

15.30: Inizio Fan Festival: Apertura porte

18.30: Coppie, finale Inizio preshow

19.00: Coppie, finale Inizio partite

22.00: Chiusura porte – Ingresso vietato

22.45: Coppie, finale Cerimonia vincitori coppie

02.00: Chiusura Fan Festival e Chiusura stadio

28 luglio – giorno 3

15.30: Inizio Fan Festival: Apertura porte

18.30: Finale singoli Inizio preshow

19.00: Finale singoli Inizio partite

22.00: Chiusura porte – Ingresso vietato

22.45: Finale singoli Cerimonia vincitori coppie

00.00: Chiusura Fan Festival e Chiusura Stadio

Diteci, seguirete questa finale? Chi sono i favoriti per la vittoria, secondo voi?