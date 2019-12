Fortnite x Star Wars: in arrivo un oggetto gratis, ecco come ottenerlo

La notte degli Oscar videoludici è terminata da varie ore e l’eccitazione del pubblico va ormai scemando, ma questo non significa che non ci siano altri grandi eventi da attendere. Come già sappiamo, infatti, il 14 dicembre, ovvero sabato, sarà possibile partecipare a un nuovo cross over del battle royale di Epic Games. Pariamo ovviamente di Fortnite x Star Wars.

L’evento di Fortnite x Star Wars andrà in onda alle 20.00 ore italiane nel nuovo cinema all’aperto di Rapide Rischiose. Gli sviluppatori hanno guidato i mezzi da lavoro (si fa per dire) allo scopo di creare un nuovo luogo nel quale accogliere tutti i giocatori del battle royale e mostrare loro il trailer di Star Wars L’ascesa di Skywalker. Partecipare, però, ci permetterà di ottenere anche una skin gratuita per il deltaplano: il TIE Whisper.

Attualmente non è chiaro quando sarà reso disponibile, se subito dopo la fine dell’evento o vari giorni dopo, ma si tratta comunque di un’occasione per ottenere un nuovo oggetto a tema Star Wars completamente gratis. Vi ricordiamo inoltre che il negozio in-game ha già iniziato a mettere in vendita skin e oggetti dedicati all’universo narrativo di George Lucas.

Ovviamente l’obbiettivo di Epic Games è anche quello di attirare nuovi giocatori o, per meglio dire, persone che normalmente non giocano ma sono grandi fan del film e della saga. Vi ricordiamo inoltre che con l’update 11.30 è stata aggiunta la Schermata Codivisa per giocare in due sulla stessa console, ma purtroppo è stata disattivata in seguito ad alcuni problemi: riceveremo novità in merito durante l’evento di Star Wars?