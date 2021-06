Forza Horizon 5 | Anteprima, è arrivato il momento di sbarcare in Messico!

Da un po’ di tempo ormai si vociferava circa la nuova ambientazione di Forza Horizon 5. Stando alla nuova linea di modellini Hot Wheels dedicata a Forza Horizon sembrava proprio di aver intuito come sarebbe potuto essere il Sud America il nuovo punto di approdo del gioco di corse Playground Games. Stando a questi rumor, prima dell’E3 ho deciso di prepararmi al meglio per acclimatarmi tra le atmosfere a metà tra il temperato ed il tropicale di questi territori tanto variegati. Un bell’aperitivo in stile messicano ha fugato ogni dubbio relativo al colore e alla diversità di biomi tanto contrastanti tra loro.

Il Messico è vario e spettacolare

Ho avuto il piacere di passare dalle note, in parte curve in parte secche, di un buon margarita con frutta frullata alla croccantezza dei nachos conditi da una deliziosa salsetta guacamole. Sono scivolato con gusto dalla fragranza delle tortillas alla corposità del ripieno piccante dei nachos. Quante sfumature e quanta esoticità! Ed è stato quindi un viaggio a ritroso nel piacere vedere Forza Horizon 5 annunciato alla conferenza Xbox e Bethesda dell’E3 2021, forte appunto di quell’ambientazione Messicana che tanto avevo pregustato.

Il protagonista dello show

La conferenza di Xbox e Bethesda è stata certamente di buon livello, caratterizzata da un ritmo un ritmo piacevole e da una grande quantità di giochi presentati, con la conferma di importanti esclusive e con l’affermarsi delle grandi potenzialità di un Game Pass in costante crescita. Purtroppo sono mancati certi grandi nomi che un po’ tutti aspettavamo, non si è visto un gameplay di Halo Infinite e soprattutto non c’è stata un vera e propria bomba, un po’ come invece, tutto sommato si può dire, sia avvenuto con Avatar: Frontiers of Pandora alla fine della conferenza Ubisoft.

Al centro dell'attenzione

Inoltre abbiamo notato un susseguirsi di trailer più orientati alla cinematica che a vere e proprie scene di gioco. Senza ombra di dubbio uno dei momenti più interessanti della conferenza risiede appunto nella presentazione del nuovo Forza Horizon 5 che come ti dicevo in apertura sarà proprio ambientato nei territori sudamericani. Il titolo di Playground Games ha occupato svariati minuti dell’evento e si è mostrato essenzialmente con sequenze in-game grazie alle quali abbiamo potuto ammirare le tante piccole novità della prossima edizione di questa creatura motorizzata.

Bienvenidos in Mexico!

L’Horizon festival decide di prendere una svolta ancora più avventurosa che in passato, andando a spingere l’acceleratore sul versante fuoristrada che qui sembra essere ancora più accentuato, introducendo delle vere e proprie spedizioni all’interno dell’impervio mondo di gioco. Ovviamente non mancheranno le sfavillanti supercar capeggiate stavolta da una meravigliosa AMG Project One, che abbiamo potuto ammirare nel dettaglio, baciata dal Ray Tracing disponibile nella modalità Forzavista.

Non servono strade!

Tra decine e decine di mezzi sbloccabili, ancora una volta, potremo destreggiarci tra gare, missioni e personaggi di vario tipo. Attraverserai, in un contesto come sempre open world, paesaggi molto diversi tra loro passando da suggestive cittadine a spiagge assolate, salendo da deserti infuocati fino alla cima di un imponente vulcano ricoperto di neve, passando da folte giungle a rovine maestose. Tornano nuovamente i cambi di stagione in grado di portare a mutazioni importanti nell’ambiente di gioco. Ti troverai quindi a fronteggiare fenomeni atmosferici dinamici imponenti come tempeste tropicali e fitti muri di sabbia trascinati dal vento.

Il mondo è tuo!

Potrai personalizzare a piacimento il personaggio e la vettura a tua disposizione. Verrai messo costantemente in collegamento con gli altri utenti dal sistema di intelligenza artificiale Forza LINC. Potrai esplorare il mondo di gioco alla ricerca di bellezze nascoste collezionabili. Farà il suo ritorno il Battle Royale già visto nel precedente episodio. Sarà presente l’Horizon Arcade, una modalità che ti permetterà di cooperare con altri giocatori in curiosi mini giochi come la corsa alla ricerca delle pignatte da rompere.

Sarà inoltre disponibile l’EventLab , una modalità che, ispirandosi forse a quanto già visto in Dirt 5, mette a disposizione dell’utente un potente tool di creazione che permette di allestire vari tipi di eventi, caratterizzati da surreali corse ad ostacoli al limite della fisica. E a proposito di fisica sembra proprio che Forza Horizon 5 continuerà sulla strada dell’arcade puro con derapate e salti vertiginosi su strada e fuori.

Tanto da vedere, tante formule da scegliere

Graficamente il titolo Playground Games si mostra in forma smagliante con i 4K a 30 fps su Xbox Series X e i 1080p a 30 fps su Series S, con la possibilità inoltre di mettere da parte qualche dettaglio per raggiungere i 60 fotogrammi al secondo. Non ci è dato invece sapere come girerà il gioco sulle macchine della generazione passata. Al di là di tutto comunque pare proprio che, tra fotogrammetria e Ray Tracing, sia stato fatto decisamente un ottimo lavoro, scalfito soltanto da alcune rinunce necessarie a far girare il gioco anche sulle piattaforme meno performanti. Infatti, per quanto eccellente, ricordo che si tratterà pur sempre di un’esperienza cross-gen.

Sarà cross-gen, ma non ci si può lamentare

Il gioco sarà incluso nel Game Pass sin dal day one e sarà giocabile su Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X/S, PC Windows e, dove possibile, in cloud. Forza Horizon 5 godrà del servizio Smart Delivery e supporterà cross-play e cross-save. Le edizioni disponibili saranno ben tre e precisamente troveremo la Standard Edition, la Deluxe Edition, che ricomprende il pass auto, e la Premium edition, che consente pure l’accesso anticipato. Sperando che Playground Games riesca a presentare una formula di gioco sufficientemente rinnovata e una versione old gen all’altezza della situazione ti ricordo che Il lancio del titolo è previsto per il 9 novembre 2021. L’Horizon Festival ti aspetta in Messico, fino ad allora adios!