Forza Horizon 5 come nessun’altra esclusiva Xbox! Un successo inarrestabile

Sebbene siano passati diversi giorni dal lancio di Forza Horizon 5, l’ultima fatica di Playground Games e degli Xbox Game Studios continua a macinare numeri che fanno impressione. A circa una settimana dal lancio il titolo di corse arcade ha già battuto qualsiasi altra esclusiva Xbox del passato, diventato il titolo che è riuscito nel minor tempo possibile a raggiungere quota 10 milioni di giocatori dal day one.

Con un post celebrativo pubblicato su Twitter, scopriamo come Forza Horizon 5 sia riuscito a superare quota 10 milioni di giocatori su tutte le piattaforme su cui è uscito, quindi Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Questo risultato clamoroso ha fatto diventare il nuovo capitolo della saga di Forza Horizon come l’esclusiva Xbox che ha effettuato il lancio migliore di sempre, entrando di diritto nella storia della compagnia statunitense.

Questa grande attenzione che gravita attorno al titolo la dobbiamo all’ottimo lavoro portato avanti dai ragazzi di Playground Games, che hanno saputo evolvere ulteriormente una formula già di qualità che ha esordito nei capitoli precedenti. Oltre a ciò, le recensioni e gli ottimi pareri dei giocatori, hanno fatto velocemente il giro del web, incuriosendo anche chi non si era ancora mai avvicinato a questo franchise.

Thank you to the more than 10M #ForzaHorizon5 fans for the biggest first week in @Xbox history and @XboxGamePass EVER. GG! pic.twitter.com/WXZawEvBkO — Forza Horizon (@ForzaHorizon) November 19, 2021

Vi ricordiamo che oltre ad essere disponibile sulle piattaforme già citate, il nuovo Forza Horizon 5 è giocabile anche all’interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Un ottimo modo per provare il titolo se non siete mai stati molto vicini alla saga automobilistica di Playground Games senza dover acquistare il titolo a prezzo pieno.