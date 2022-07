Da quando Playground Games ha annunciato i suoi piani per la prima espansione di Forza Horizon 5, un ritorno del franchise di Hot Wheels, i giocatori si sono chiesti come questo potrebbe adattarsi al mondo aperto del titolo. Dopotutto, il quinto capitolo della serie Forza è ambientato in Messico, quindi sarebbe strano avere le piste di Hot Wheels costruite intorno a Guanajuato City. Playground ha ora svelato la mappa per il DLC, confermando che presto i giocatori lasceranno il Messico per un posto un po’ più fantastico.

È esattamente come molti di voi immaginavano: l’espansione è ambientata in cielo. La mappa rivelata da Playground mostra, infatti, un’enorme struttura fluttuante nell’aria, con le nuvole che si vedono decisamente in basso. Sebbene Forza Horizon 5 fosse orgoglioso del suo enorme mondo aperto messicano, sembra dunque che il DLC a tema Hot Wheels sarà completamente separato dal gioco principale.

L’aspetto più sorprendente della mappa di Hot Wheels, oltre al suo fluttuare in aria, è la suddivisione in tre diverse isole galleggianti. Ognuna di queste sembra avere il proprio bioma. L’isola del nord è ricca di verde e aree boschive, fiumi e un’abbondanza complessiva di fogliame. L’isola a sud-ovest è rocciosa, ricoperta di neve, con fosse di lava e quello che potrebbe essere un vulcano attivo. Infine, l’isola sudorientale è un bioma desertico con arbusti semiaridi e canyon. All’interno di questi ambienti, Forza Horizon 5 introduce le classiche piste blu e arancioni di Hot Wheels.

Il DLC di Hot Wheels sarà lanciato ufficialmente per Forza Horizon 5 a partire dal 19 luglio 2022. Può essere acquistato singolarmente per 19,99 euro, tramite il Pacchetto espansioni del titolo sviluppato da Playground Games per 34,99 euro o come parte della Premium Edition per 79,99 euro. Inoltre, i fan hanno adesso la possibilità di giocare con il doppiaggio in italiano grazie all’ultimo aggiornamento del titolo.