Forza Horizon 5: Jeff Grubb ne è certo, ecco dove sarà ambientato

Continuano i rumor sul fantomatico Forza Horizon 5. Sono diversi mesi ormai che sulla rete si rincorrono voci di corridoio che sembrano confermare l’arrivo del quinto capitolo della saga di corse targata Playground Games, ma per il momento non abbiamo ancora avuto l’occasione di vedere e sapere nulla di ufficiale sul titolo. Jeff Grubb, però, sembra avere le idee chiarissime su questa quinta iterazione della saga.

Stando a quanto fatto notare da Idle Sloth durante una delle sue ultime apparizioni nel podcast ‘Iron Lords Podcast’, il giornalista Jeff Grubb sembra essersi esposto per quanto riguarda la possibile ambientazione di Forza Horizon 5. Non solo secondo Grubb il quinto capitolo della sotto-saga Horizon vedrà la luce entro la fine dell’anno, come già i molteplici rumor avevano suggerito i mesi scorsi, ma sembrerebbe essere confermata la location messicana.

Il Messico è un’ambientazione che è stata affiancata a Forza Horizon 5 diverso tempo fa, e con l’intervento recente di Jeff Grubb sembra che questa voce di corridoio abbia acquisito ancora più forza di prima. Ovviamente manca ancora una qualsiasi forma di ufficialità, dato che né i ragazzi di Playground Games e nemmeno la stessa Microsoft non hanno ancora voluto proferire parola su questo fantomatico quinto capitolo della saga automobilistica.

(Confirmed) On the latest episode on iron lords podcast Jeff Grubb says the Forza Horizon 5 is set in Mexico 🇲🇽

Source:https://t.co/dbiZvGLUrO pic.twitter.com/UJ8Wx7XG5j

— Idle Sloth (@IdleSloth84) May 3, 2021