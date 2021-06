Forza Horizon 5: Steam rivela i requisiti PC

L’E3 2021 sta per volgere al termine. La giornata di domenica è stata sicuramente quella più corposa a livello di annunci con Microsoft che ha proposto sicuramente un evento davvero godibile. Certo la mancanza di determinate IP ha fatto storcere il naso ad alcuni, ma la sorpresa più grande è stata probabilmente la presenza di Forza Horizon 5, uno dei titoli più attesi al momento in arrivo il prossimo 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X|S e inserito anche su Xbox Game Pass.

In questi giorni abbiamo visto il team rivelare diverse informazioni, tra cui il ritorno delle Stagioni, già inserite all’interno del precedente capitolo ma con qualche piccola correzione. Ad esempio se in Forza Horizon 4 nevicava in una parte della mappa, anche il resto dell’ambientazione di gioco era cosparsa di neve. La geografia del Messico è estremamente diversa e soprattutto maggiormente variegata rispetto a quella del Regno Unito, per questo le diverse zone della mappa del gioco subiranno diversi agenti atmosferici. In queste ore sulla nota piattaforma Steam sono apparsi i requisiti minimi per i giocatori PC. Andiamo dunque a vederli assieme.

Sistema operativo: Windows 10 versione 15063.0 o superiore

Processore: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz oppure Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVidia 650TI oppure AMD R7 250x

DirectX: Versione 12

Rete: richiesta Connessione Internet a banda larga

Memoria: richiesti 80 GB di spazio disponibile

Nonostante tutto, tali requisiti risultano abbastanza gestibile. Ricordiamo infatti che Forza Horizon 5 potrà girare anche sulle vecchie console di casa Microsoft, quindi non sorprende che il titolo sia accessibile per tutti. In attesa di altre informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima al gioco. Per ogni novità vi invitiamo, come di consueto a seguire le nostre pagine. Fateci sapere nei commenti il vostro parere riguardante il franchise di Forza Horizon.