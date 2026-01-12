Microsoft ha trovato una miniera d'oro nel mercato PlayStation. La versione PS5 di Forza Horizon 5 avrebbe infatti generato oltre 300 milioni di dollari di ricavi per il colosso di Redmond, secondo quanto riportato dall'analista Rhys Elliott di Alinea Analytics. Un risultato che conferma come la strategia multipiattaforma stia rivelando il suo pieno potenziale economico, spingendo Microsoft a proseguire su questa strada anche per i futuri capitoli della serie.

Le cifre parlano chiaro: la versione per console Sony del racing game open world sviluppato da Playground Games avrebbe superato i 5 milioni di copie vendute sulla piattaforma. Un traguardo notevole considerando che il titolo è arrivato su PS5 solo nell'aprile 2025, quasi quattro anni dopo il lancio originale su Xbox e PC. La lunga attesa non ha scoraggiato i giocatori PlayStation, affamati di un'esperienza racing arcade di qualità che mancava nel loro catalogo esclusivo.

Il confronto con i dati complessivi del gioco rende ancora più evidente l'impatto del pubblico PlayStation. Microsoft aveva dichiarato che Forza Horizon 5 raggiunse 20 milioni di utenti tra Xbox e PC in meno di sette mesi dal lancio, ma quella cifra includeva abbonati Game Pass che non avevano necessariamente acquistato il gioco. Le classifiche Hall of Fame mostrano attualmente circa 53,7 milioni di giocatori totali, sebbene la maggioranza non abbia effettuato un acquisto diretto grazie al servizio in abbonamento.

La serie Forza Horizon genera più ricavi di Gran Turismo, F1, Need For Speed e The Crew messi insieme

La potenza commerciale del franchise Forza Horizon era già nota agli addetti ai lavori. Gavin Raeburn, fondatore di Playground Games, aveva dichiarato che la serie racing open world genera più entrate rispetto ai rivali storici Gran Turismo, alla serie ufficiale di Formula 1, a Need For Speed e The Crew sommati insieme. Numeri che spiegano perché Microsoft abbia scelto proprio questo titolo come uno dei primi esperimenti sulla console concorrente.

La strategia third-party di Xbox ha preso il via ufficialmente nel 2024, con titoli come Sea of Thieves e Hi-Fi Rush che hanno fatto da apripista verso PlayStation. Elliott ha sottolineato come questa mossa non sia affatto misteriosa, considerando gli ambiziosi obiettivi di redditività imposti da Microsoft alla divisione gaming. Dopo anni di acquisizioni miliardarie come quella di Activision Blizzard, la casa di Redmond sta cercando ogni via possibile per massimizzare i ricavi dei suoi franchise più forti.

Il futuro conferma questa direzione: Forza Horizon 6, atteso per il 2026, arriverà anche su PS5 secondo quanto confermato da Microsoft, seppur dopo il lancio su Xbox e PC. Una dichiarazione che segna un cambio di paradigma rispetto alla tradizionale esclusività console. Per i giocatori PlayStation significa accesso garantito a uno dei racing game più apprezzati del panorama attuale, mentre per Xbox si profila una strategia che privilegia i ricavi software rispetto alle vendite hardware.