L'hype per Forza Horizon 6 potrebbe aver ricevuto una brusca accelerata con quello che sembra essere un leak clamoroso sulla data di uscita. Un presunto annuncio pubblicitario apparso all'interno di un gioco Xbox avrebbe svelato in anticipo non solo la finestra di lancio del racing open world più atteso dell'anno, ma anche i dettagli completi della Premium Edition. Se confermato, i giocatori potrebbero mettere le mani sul volante virtuale in Giappone già a metà maggio, con un early access previsto per chi acquisterà l'edizione più ricca del titolo Playground Games.

La fonte della presunta fuga di notizie è Xbox Infinite, un canale di informazioni sul mondo Xbox con base in Arabia Saudita, che ha pubblicato su X l'immagine di un banner promozionale comparso "all'interno del gioco". L'annuncio rivelerebbe che la Premium Edition garantirebbe l'accesso anticipato a partire dal 15 maggio, con quattro giorni di vantaggio rispetto al lancio generale fissato per il 19 maggio. Fonti contattate da VGC avrebbero confermato che questa finestra temporale corrisponde effettivamente ai piani di Microsoft per il rilascio.

Il contenuto della Premium Edition si presenta particolarmente ricco per gli appassionati della serie. Oltre all'early access, il pacchetto includerebbe la membership VIP, un Welcome Pack di benvenuto, il Car Pass per sbloccare veicoli aggiuntivi, un Time Attack Car Pack dedicato alle performance cronometrate, e l'Italian Passion Car Pack che arriverà post-lancio. A completare l'offerta ci sarebbero due espansioni premium previste dopo il debutto, seguendo la formula consolidata dalla serie che ha sempre supportato i suoi capitoli con contenuti sostanziosi nei mesi successivi al lancio.

Particolare interesse suscita il bonus preorder: una Ferrari J50 esclusiva e pre-tuned per Forza Horizon 6. Si tratta di un modello limitato della casa di Maranello, prodotto in soli 10 esemplari per celebrare i 50 anni di Ferrari in Giappone, una scelta che si allinea perfettamente con l'ambientazione nipponica del gioco. La presenza di una vettura italiana così rara come incentivo al preordine sottolinea la volontà di Playground Games di offrire contenuti esclusivi di alto profilo sin dal day one.

L'early access partirebbe il 15 maggio, con il lancio generale fissato per il 19 maggio secondo il leak pubblicitario

La conferma ufficiale potrebbe arrivare molto presto. Xbox ha in programma un Developer Direct per il 22 gennaio, evento durante il quale Playground Games mostrerà nuovo materiale sia su Forza Horizon 6 che sull'altro suo progetto maggiore, l'attesissimo Fable. L'occasione rappresenterà probabilmente il momento in cui Microsoft svelerà tutti i dettagli su release date, edizioni disponibili e contenuti, mettendo fine alle speculazioni generate da questo leak anticipato.

Annunciato lo scorso anno, Forza Horizon 6 segna il debutto della serie nell'arcipelago giapponese dopo aver esplorato location come Regno Unito, Australia, Stati Uniti e Messico nei capitoli precedenti. Il setting nipponico promette un contrasto estremo tra le luci al neon e i grattacieli di Tokyo City, descritta come uno degli ambienti più dettagliati e stratificati mai realizzati nella serie, e la serenità delle aree rurali e montane del Giappone. L'art director Don Arceta aveva sottolineato che l'obiettivo non è ricreare il Giappone in modo fotorealistico, ma catturarne l'essenza culturale unica e restituirla con lo stile caratteristico di Horizon.

Dal punto di vista delle piattaforme, Microsoft ha confermato che il gioco arriverà prima su console Xbox e PC, lasciando intendere che una versione PlayStation 5 seguirà in un secondo momento. Questa strategia riflette il nuovo approccio multipiattaforma di Xbox, che dopo aver portato titoli first-party su PS5 sembra orientata a mantenere periodi di esclusività temporale piuttosto che permanente. Per i giocatori PC, si attendono conferme sui requisiti di sistema e sul supporto a tecnologie come il ray tracing e le varie soluzioni di upscaling come DLSS e FSR, ormai standard per le produzioni AAA su questa piattaforma.5