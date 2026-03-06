Manca ancora qualche mese all'uscita, ma Forza Horizon 6 sta già facendo parlare di sé con forza. IGN ha scelto il titolo di Playground Games come protagonista assoluto della propria copertura esclusiva di marzo (la rubrica "IGN First") e per inaugurare il mese ha pubblicato ben nove minuti di gameplay inedito che offrono un primo sguardo concreto su quello che si preannuncia come uno degli eventi videoludici più attesi del 2026 nel panorama delle corse in mondo aperto.

Il filmato (che trovate qui) mette al volante una Saleen S7, supercar americana diventata cult agli inizi degli anni Duemila, e la lancia attraverso una porzione della mappa giapponese del gioco. Il percorso si sviluppa da sud verso nord: si attraversano distese di campagna collinare con i loro paesaggi tipicamente nipponici, si tocca un segmento di Tokyo con la sua densità urbana inconfondibile, per poi risalire verso la base di una catena montuosa. È un assaggio volutamente eterogeneo, pensato per mostrare la varietà ambientale che il team di sviluppo ha costruito attorno al Giappone come scenario principale.

La scelta del Giappone non è casuale né secondaria. Si tratta di un contesto geografico e culturale che i fan della serie attendevano da anni, un paese che nella cultura automobilistica mondiale — si pensi alla leggenda dei circuit touge, le strade di montagna rese celebri da manga come Initial D — occupa un posto di assoluto rilievo. Portare Forza Horizon su queste strade significa caricarsi di un'aspettativa precisa, e Playground Games sembra esserne consapevole.

Sul fronte dei contenuti, il gioco promette un parco auto più ampio che mai fin dal lancio, accompagnato da un sistema di progressione che si ispira dichiaratamente al primo capitolo della saga, quello originale del 2012. Vengono inoltre annunciati aggiustamenti alla personalizzazione dei veicoli, un aspetto su cui la community aveva espresso richieste insistenti nel corso degli anni.

Playground Games ha già pubblicato anche un video panoramico sviluppato direttamente dal team, oltre a un'intervista rilasciata poco dopo l'annuncio ufficiale del titolo, entrambi disponibili come parte della copertura esclusiva IGN. Altri materiali inediti continueranno a essere pubblicati nel corso di tutto marzo, costruendo gradualmente un quadro sempre più completo del gioco prima dell'uscita.

Sul fronte delle date, Forza Horizon 6 arriverà su Xbox Series X|S e PC il 19 maggio 2026. Chi acquista la Premium Edition potrà accedere al gioco con quattro giorni di anticipo, a partire dal 15 maggio. L'approdo su PlayStation 5 è invece previsto in un secondo momento, nel corso dello stesso anno, segnando un passo significativo per una serie storicamente legata all'ecosistema Microsoft.