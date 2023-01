Geoff Keighley, il noto giornalista canadese creatore e conduttore de The Game Awards, ha rivelato nel dettaglio la finestra d’uscita di Forza Motorsport. Differentemente da quanto rivelato in precedenza da Microsoft le sue indicazioni sono più precise, indicando un mese specifico in cui vedremo il gioco, finalmente, sugli scaffali.

Upcoming Xbox + Bethesda game releases: Today – Hi-Fi Rush

April 18 – Minecraft Legends

May 2 – Redfall

June 20 – TESO: NECROM

Before end of June – Forza Motorsport pic.twitter.com/s9AIaoJWgi — Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 25, 2023

Forza Motorsport uscirà “prima della fine di giugno”, scrive Keighley in un post sul suo profilo Twitter in cui indica i periodi di pubblicazione anche di altri videogiochi in arrivo tra cui: Hi-Fi Rush, Minecraft Legends, Redfall e TESO: NECROM (questi indicate, però, con i giorni precisi così da fare un quadro generale delle prossime uscite).

Anche se Keighley risulta essere un’eminenza nel settore, è sempre bene prendere queste informazioni con la dovuta attenzione e con le pinze. Anche perché Microsoft non ha ancora confermato nulla del genere, ufficialmente parlando, lasciando i dettagli qui descritti in sospeso e strettamente connessi alla fiducia che possiamo dare a questo giornalista.

Per adesso abbiamo visto soprattutto i muscoli di Forza Motorsport, e le sue potenzialità in termini di grafica e ray tracing, confermando che uno degli obbiettivi principali del gioco è quello di svilupparne uno che sia il più moderno e prestante mai creato. Fra confronti con il passato e speculazioni sull’uscita e sulle sue potenzialità, non ci resta che attendere nuovi dettagli.

Di per certo sappiamo che uscirà durante il 2023, questo non può negarlo nessuno dato che si tratta d’informazioni ufficiali. Il mese suggerito da Geoff Keighley si rivelerà essere corretto? Riusciremo davvero a stringere nelle nostre mani un Forza Motorsport prima della fine di giugno? Per moltissimi fan questa sembra un’informazione probabile.

