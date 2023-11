Forza Motorsport, il nuovo update aggiunge un circuito e svariate correzioni

Turn 10 ha finalmente annunciato la data d'uscita per il tanto atteso Update 2 di Forza Motorsport, la nuota patch sarà infatti disponibile a partire dal 14 novembre 2023. Le correzioni sono svariate (e necessarie) ma avremo anche tanti nuovi contenuti. Non è un mistero che questo Forza Motorsport continuerà a ricevere contenuti, divenendo una vera e propria piattaforma in costante evoluzione. Ma entriamo più nel dettaglio.

Il Nuovo Circuito Yas Marina

Tra le principali novità di questo aggiornamento spicca il nuovo circuito Yas Marina, situato negli Emirati Arabi. I giocatori potranno sfrecciare su questo tracciato e mettere alla prova le loro abilità di guida attraverso ben 4 tracciati integrati. Ovviamente, con ciclo giorno-notte e meteo dinamico.

Nuovi Tour nella Modalità Carriera

Avremo ben due nuovi tour per la carriera, "Prestige Tour" e "Italian Open Tour". Completando queste sfide, i giocatori saranno premiati con vetture di assoluto prestigio, come la Lamborghini Sesto Elemento del 2011 e la Ferrari 488 GTB del 2015.

Spotlight Cars in Offerta Speciale

Gli amanti delle auto avranno l'opportunità di espandere la propria collezione con le nuove "Spotlight Cars," disponibili con uno sconto del 30. Ecco l'elenco delle vetture in arrivo:

2013 Aston Martin V12 Vantage S - 16-23 novembre

2016 Lamborghini Aventador Superveloce - 23-30 novembre

2017 Mazda MX-5 Cup - 23-30 novembre

2011 Bugatti Veyron Super Sport - 30 novembre-7 dicembre

2017 Saleen S7 LM - 7-14 dicembre

2016 Spania GTA Spano - 7-14 dicembre

2020 MG #20 MG6 XPower - 7-14 dicembre

2022 Gordon Murray Automotive T.50 - 7-14 dicembre

Le Nuove Auto del Car Pass

Gli appassionati di auto troveranno pane per i loro denti anche nel Car Pass, con l'arrivo di queste nuove auto:

1965 Lotus #1 Team Lotus Type 40 - 16 novembre

2019 McLaren #03 720S GT3 - 23 novembre

2018 Mercedes-AMG GT3 - 30 novembre

2019 Peugeot #7 DG Sport Compétition 308 - 7 dicembre

Oltre 200 Migliorie e Correzioni

L'Update 2 include più di 200 modifiche e correzioni. Queste miglioreranno la stabilità del gioco, ridurranno i crash dell'applicazione e risolveranno vari bug noti, con particolare attenzione alla versione per PC.

Di seguito potete trovare le modifiche:

Stabilità

Numerose correzioni per migliorare la stabilità generale del gioco e ridurre i crash su tutte le piattaforme.

Editor di Livree

Risolto un problema che consentiva ai giocatori di visualizzare e sbloccare personalizzazioni e adesivi condivisi da altri giocatori.

Risolto un problema che faceva apparire la tonalità nera come grigia invece che nera.

Risolto un problema in cui solo il bordo interno dei cerchi di fabbrica poteva essere verniciato.

PC

Risolto un problema che richiedeva la ricompilazione degli shader ogni volta che Forza Motorsport veniva avviato su chipset AMD.

Risolto un crash specifico del gioco che si verificava quando le cuffie venivano collegate al pannello frontale.

Multiplayer

Correzioni al matchmaking di gruppo, alla gestione delle feste e agli inviti e alle partecipazioni nel multiplayer.

Correzioni per garantire che le personalizzazioni delle livree appaiano più coerentemente in tutte le modalità di gioco multiplayer.

Correzioni per affrontare i casi in cui il conteggio alla rovescia dell'Intermission/Countdown prima dell'inizio delle gare multiplayer durava molto più a lungo del previsto.

Correzioni alla selezione automatica degli pneumatici da bagnato all'ingresso in un evento e correzioni alla logica di stima del carburante.

Correzioni alla stabilità del titolo al ripristino da uno stato sospeso sulla console.

Risolto un problema nel menu Multiplayer in primo piano in cui il timer del conteggio alla rovescia appariva su Serie che non erano ancora iniziate.

Modificato il programma degli eventi per fornire una maggiore variazione negli orari di inizio degli eventi.

Risolto un problema in cui il timer di Fine Gara non appariva per i giocatori che avevano già finito la gara.

Giocabilità

Risolto un problema in cui i giocatori potevano incontrare un caricamento infinito quando salvavano un Aggiornamento Veloce nella Modalità Carriera Builders Cup.

Risolta una vulnerabilità legata alla modifica delle impostazioni della vettura a metà gara. Risolto un problema in cui il gioco si bloccava nel loop dell'"aggiornamento di nuovo contenuto" all'ingresso nel menu principale.

Correzioni alle riprese in scenari in cui le riprese non iniziavano a riprodursi, le vetture non si muovevano o fluttuavano.

Risolto un problema con un cambio di telecamera forzato all'inizio di una gara.

Risolte numerose vulnerabilità nel Builders Cup che consentivano alle vetture di classe superiore di partecipare a serie ed eventi di classe inferiore. Risolti problemi legati alla perdita di progressi o dati di salvataggio. Risolti numerosi problemi legati alle transizioni di scene visive.

Risolto un bug in cui il replay di una serie con un alto punteggio non sostituiva il trofeo della serie con il trofeo migliorato.

Auto

Risolto un problema con la Porsche 718 Cayman GTS Sport del 2018, opzione di aggiornamento visivo della roll cage, che rimuoveva il tetto dell'auto quando vista in prima persona.

Risolte indicazioni di confronto delle statistiche di sintonizzazione nel menu degli aggiornamenti dell'auto.

Volanti