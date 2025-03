FragPunk: ottimo lancio, ma enormi problemi con i bot

Il lancio di Fragpunk nel competitivo mercato degli hero shooter free-to-play ha rappresentato un inizio senz'altro promettente ma non privo di problemi. Rilasciato il 6 marzo, il titolo ha rapidamente conquistato un picco di 113.243 giocatori contemporanei, posizionandosi come uno dei lanci più importanti del 2025. Nonostante questo successo numerico iniziale, la community ha manifestato un crescente malcontento già nei primi giorni dopo il rilascio, con una problematica in particolare che ha dominato le discussioni online: la presenza massiccia di bot nelle partite, che ha compromesso l'esperienza di gioco e generato frustrazione tra gli utenti.

Bad Guitar Studio ha tentato l'impresa di entrare in un mercato saturo dove titoli affermati dominano da anni. Inizialmente, i numeri sembravano dare ragione alla strategia dello studio, con un'affluenza di giocatori ben oltre le aspettative. Tuttavia, le recensioni su Steam hanno rapidamente evidenziato un quadro più complesso, con valutazioni inizialmente "Miste" che solo successivamente sono migliorate a "Prevalentemente Positive", grazie a una mobilitazione organizzata dalla community di Reddit.

I problemi riscontrati dai giocatori non hanno tardato a emergere sui forum e nelle discussioni online. La presenza eccessiva di bot nelle partite multiplayer è diventata il tema centrale delle lamentele, oscurando le caratteristiche innovative che il titolo intendeva portare nel panorama degli hero shooter competitivi.

Le

segnalazioni sul subreddit di Fragpunk, sebbene ancora in fase embrionale, hanno rapidamente messo in evidenza la gravità della situazione. Decine di thread dedicati al problema dei bot sono apparsi durante il fine settimana successivo al lancio.che controlla questi personaggi virtuali è risultata facilmente riconoscibile per comportamenti meccanici e ripetitivi, compromettendo il senso di sfida e competizione che caratterizza il genere.

Un giocatore ha descritto la sua esperienza in modo particolarmente eloquente: "Non c'è divertimento nelle partite classificate con bot in entrambe le squadre. Ho appena giocato una partita dove uno dei bot continuava a rimanere bloccato in un angolo della mappa. Guardando le kill cam o osservando i 'compagni di squadra' diventa dolorosamente ovvio".

Un altro utente, rulerdude, ha aggiunto un'importante riflessione: "Dovrebbe esserci un'opzione per disattivare i bot nelle partite casual. Se voglio giocare contro bot, userò la modalità allenamento". Ha inoltre sottolineato: "Giocare contro bot perché il matchmaking sta impiegando troppo tempo è una cosa, ma essere forzati nelle lobby con bot come 'partita consolatoria' è davvero fastidioso".

Fragpunk non è il primo titolo a confrontarsi con questa problematica nel 2025. Marvel Rivals è stato criticato per partite popolate in gran parte da bot, mentre Dead by Daylight è stato costretto a rimuovere i bot dalle partite 2v8 a seguito delle lamentele dei giocatori. Fortnite ha persino spinto inavvertitamente questa tendenza all'estremo, riempiendo alcune sessioni con il 90% di giocatori controllati dall'IA.

La presenza di bot nei giochi online risponde generalmente a esigenze di popolamento dei server quando i numeri reali sono insufficienti, ma quando diventa troppo evidente, rischia di compromettere l'integrità dell'esperienza competitiva. I giocatori cercano sfide reali contro avversari umani, non simulazioni prevedibili contro intelligenze artificiali.

Tempo per correggere la rotta

Bad Guitar Studio si trova ora di fronte a una sfida critica: mantenere il proprio pubblico intervenendo rapidamente sui problemi segnalati. La storia recente dell'industria videoludica è piena di titoli che hanno perso rapidamente la propria base di utenti dopo un lancio promettente ma problematico.

Essendo Fragpunk un gioco nuovo, lo studio ha ampio margine per implementare correzioni e migliorare l'esperienza. Tuttavia, la finestra temporale per questi interventi è limitata: in un mercato così competitivo, i giocatori insoddisfatti tendono a migrare rapidamente verso altre opzioni. La risposta tempestiva alle critiche della community potrebbe rappresentare il fattore decisivo tra un successo duraturo e un rapido declino.