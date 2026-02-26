Il programma Free Play Days di Xbox torna con una lineup di tutto rispetto, e questa volta c'è un nome che farà drizzare le antenne a tutti gli appassionati di sparatutto: Marathon, il tanto atteso extraction shooter di Bungie, apre le porte al suo Server Slam, un test tecnico che anticipa il lancio ufficiale previsto per i primi di marzo. Cinque titoli giocabili gratuitamente nel corso del weekend rappresentano un'offerta concreta per chi vuole saggiare nuove esperienze senza mettere mano al portafoglio, e la presenza del test di Marathon rende questa tornata particolarmente significativa per la community Xbox.

Partiamo dal piatto forte: il Marathon Server Slam sarà accessibile a partire dalle 19:00 del 26 febbraio per tutti gli utenti Xbox, senza distinzioni legate all'abbonamento Game Pass. Si tratta di un'occasione preziosa per mettere sotto stress i server di Bungie prima del lancio completo, un formato di test che lo studio conosce bene dai tempi di Destiny. Per chi non lo sapesse, Marathon è un extraction shooter — un genere in cui i giocatori entrano in mappe con equipaggiamento, combattono contro avversari umani e IA, e devono riuscire ad estrarre in vita portando con sé il bottino accumulato, pena la perdita di tutto.

Accanto al test di Bungie, la lineup del weekend include Anno 117: Pax Romana, ultimo capitolo della celebre serie gestionale di Ubisoft che porta i giocatori nell'era dell'Impero Romano, e Atari 50: The Anniversary Celebration, la raccolta antologica che celebra cinquant'anni di storia videoludica con oltre 90 titoli classici rimasterizzati e documentari interattivi. Due proposte molto diverse tra loro, capaci di soddisfare palati sia contemporanei che nostalgici.

Completano la selezione Moving Out 2, il frenetico party game cooperativo di SMG Studio dove bisogna traslocare mobili nei modi più assurdi possibili — perfetto per sessioni in compagnia — e Stuffed, un action-adventure con protagonisti dei peluche. Due titoli pensati per un'utenza più casual, ideali per chi vuole staccare la spina dalla competitività degli shooter.

Per accedere ai giochi, la procedura è la consueta: basta cercare il titolo desiderato sull'Xbox Store, premere il pulsante "Installa" o "Prova gratuita" e avviare il download. Microsoft non ha ancora chiarito se per alcuni dei quattro titoli non-Bungie siano previste limitazioni legate all'abbonamento Xbox Game Pass o restrizioni sul tempo di gioco disponibile, dettagli che potrebbero emergere nelle prossime ore.

Con il lancio completo di Marathon atteso per inizio marzo, questo Server Slam rappresenta un banco di prova fondamentale per Bungie, che dovrà dimostrare di aver imparato dai problemi di netcode e stabilità che hanno afflitto altri extraction shooter al debutto — basti pensare alle difficoltà di The Cycle: Frontier.