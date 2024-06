From Software non promette di non licenziare, ma farà tutto il possibile per evitarlo

Nel clima attuale di forte instabilità nel settore dei videogiochi, molte aziende sono state costrette a ridurre drasticamente la loro forza lavoro o addirittura a cessare le operazioni. Anche grandi nomi come Xbox non sono immuni, con la recente chiusura di Tango Gameworks. Tuttavia, From Software, noto per giochi di successo come Elden Ring, sembra essere una delle poche aziende a resistere alla tempesta, grazie al suo leader, Hidetaka Miyazaki.

Recentemente, in un'intervista concessa a IGN US, Miyazaki ha espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza lavorativa dei suoi dipendenti, pur non potendo garantire assoluta immunità da possibili tagli. Nonostante ciò, ha lasciato chiaro che farà tutto quanto in suo potere per evitare licenziamenti finché avrà voce in capitolo, anche se la decisione finale non dipende interamente da lui, visto che From Software appartiene al gruppo giapponese Kadowaka Corporation.

Miyazaki ha inoltre citato l'ex-presidente di Nintendo, Satoru Iwata, famoso per essersi ridotto lo stipendio durante i periodi di crisi, come esempio della filosofia che intende seguire. "Questa azienda è sotto la mia responsabilità e non permetterò che ciò accada", ha dichiarato Miyazaki, commentando la possibulità di futuri licenziamenti.

Le dichiarazioni di Miyazaki non sono l'unico esempio di leader aziendale che interviene personalmente per proteggere i suoi dipendenti. Recentemente anche Shawn Layden, ha fornito preziosi consigli ai publisher su come navigare questi difficili periodi, mostrando un interesse crescente verso strategie più umane e considerate nel trattare il personale durante crisi economiche.

Questo approccio riflette una crescente tendenza all'interno dell'industria dei videogiochi, dove le questioni di stabilità lavorativa e benessere dei dipendenti ricevono sempre più attenzione.