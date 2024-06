FSR 3.1 in arrivo per i titoli PlayStation su PC

Recentemente, AMD ha annunciato che diversi giochi di PlayStation Studios su PC riceveranno, o hanno già ricevuto, una serie di aggiornamenti significativi che includono il supporto per AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.1.

Questi update promettono di migliorare notevolmente le prestazioni, e la qualità grafica, di questi titoli su piattaforme Windows.

Sony ha infatti pianificato una serie di aggiornamenti per le sue ex-esclusive PlayStation, che ora beneficiano della tecnologia FSR 3.1. Tra i giochi che hanno già ricevuto l'aggiornamento, e quelli che lo riceveranno a breve, ci sono i seguenti titoli:

Ghost of Tsushima: Director's Cut

Horizon Forbidden West Complete Edition

Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

God of War: Ragnarok

Tra questi, l'aggiornamento di God of War Ragnarok è la vera novità, mentre il supporto per gli altri titoli era già stato annunciato in precedenza.

L'inclusione di AMD FSR 3.1 porta con sé una serie di innovazioni tecniche. Una delle principali è una significativa riduzione degli effetti di sfarfallio e tremolio (flickering e shimmering). Inoltre, è stata migliorata la riduzione dell'effetto di ghosting e la preservazione dei dettagli visivi sullo schermo, rendendo l'esperienza di gioco ancora più immersiva e fluida.

La tecnologia di Frame Generation ha ricevuto miglioramenti grazie a un nuovo metodo di decoupling, che funziona efficacemente anche con altre soluzioni di upscaling.

Questo rende più semplice la realizzazione di update specifici per gli sviluppatori verso le future versioni di FSR. Inoltre, è stato aggiunto il supporto per le API Vulkan e per il kit di sviluppo di giochi Xbox, ampliando così le possibilità di utilizzo di questa tecnologia.

L'aggiornamento a FSR 3.1 rappresenta un notevole passo avanti per i giochi PlayStation su PC e dimostra l'impegno di Sony nel fornire un buon supporto per l'utenza su Windows, assicurando che i titoli mantengano alte le prestazioni.

Questo non solo migliora l'esperienza di gioco, ma avvicina ancora di più le ex-esclusive PlayStation ai giocatori PC, ampliando la loro accessibilità e la loro popolarità.