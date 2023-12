AMD FSR 3 inserito "di sfroso" nei giochi che supportano DLSS 3

I modder si sono dati da fare dopo il rilascio del codice sorgente di AMD FSR 3 con frame generation: online stanno già spuntando mod che permettono di integrarlo nei giochi che supportano NVIDIA DLSS 3, sostituendo in buona sostanza l’algoritmo di frame generation di NVIDIA con quello AMD.

Alcune di queste mod permettono di inserire FSR 3 con frame generation in The Last of US Part I, o in Cyberpunk 2077, ma l’utente Nukem9 è andato oltre, pubblicando su GitHub una mod progettata per portare l’ultima tecnologia AMD in tutti i giochi con supporto a DLSS 3.

Grazie a questa mod è possibile sfruttare FSR 3 su un gran numero di giochi, molti più di quelli che lo supportano ufficialmente. La vicenda ricorda molto quella che ha visto protagonista il DLSS 3 su titoli come Starfield, dove prima dell’implementazione ufficiale, è stato inserito tramite mod che lo sostituivano al FSR 2, unico upscaler presente nel titolo Bethesda.

Secondo alcuni, questa mod potrebbe spingere gli sviluppatori a integrare FSR 3 con frame generation in più giochi, offrendo un’alternativa più accessibile al sempre più diffuso DLSS 3, esclusiva delle GPU NVIDIA RTX 40. Al momento, ci sono molti più giochi con DLSS che con FSR (o Intel XeSS) e anche il numero di titoli che supportano tutte e tre le tecnologie è molto limitato.

Dato che le mod DLSS hanno notevolmente aumentato la popolarità della tecnologia di upscaling di NVIDIA, i modder ora hanno la stessa opportunità di incrementare l'uso di FSR 3, che vi ricordiamo funziona con qualsiasi GPU, non solo con quelle AMD, quindi risulta accessibile a molte più persone.