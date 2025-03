Forza Motorsport compie 20 anni e torna un circuito amato

La passione per i motori e la velocità ha sempre trovato nel videogioco un alleato perfetto, e nessuna serie ha saputo unire questi due mondi meglio di Forza Motorsport (l'ultimo capitolo è acquistabile su Amazon). Mentre si avvicina il ventesimo anniversario della saga che ha trasformato appassionati di auto in videogiocatori e viceversa, Turn 10 Studios si prepara a celebrare questo importante traguardo con un regalo che farà battere il cuore ai fan di lunga data. Dopo anni di assenza, una delle piste più amate e richieste dalla community sta per fare il suo ritorno trionfale nell'universo di Forza, accompagnata da una serie di contenuti esclusivi che promettono di rendere omaggio a due decenni di corse virtuali.

Il ritorno della leggenda: Fujimi Kaido

La notizia che ha elettrizzato la community arriva direttamente da Turn 10 Studios: Fujimi Kaido, il tracciato montano giapponese che ha conquistato i cuori dei giocatori, tornerà in Forza Motorsport con l'aggiornamento di maggio 2025. Questo circuito iconico non è una semplice pista, ma un vero e proprio santuario per gli amanti del drifting e delle curve mozzafiato.

Dal lancio di Forza Motorsport nell'ottobre 2023, il team di sviluppo ha lavorato intensamente alla ricreazione completa di Fujimi Kaido secondo gli standard moderni, in quello che viene definito il più ambizioso progetto di tracciato mai realizzato per la serie. I numeri parlano chiaro: 16,5 chilometri di asfalto serpeggiante, 144 curve estreme e un'altitudine massima di oltre 800 metri.

Gli appassionati potranno sfrecciare sul circuito completo in entrambe le direzioni, rivivendo l'emozione di affrontare i tornanti mozzafiato di questa strada di montagna giapponese, perfetta tanto per le gare tradizionali quanto per le più spettacolari esibizioni di drifting.

La storia di Forza Motorsport inizia nel 2005, quando il primo capitolo della serie debuttò come risposta di Microsoft al dominio di Gran Turismo nel panorama dei simulatori di guida. Da allora, il cammino è stato costellato di successi: Forza Motorsport 2, 3 e 4 su Xbox 360; Forza Motorsport 5, 6 e 7 su Xbox One, fino all'attuale capitolo disponibile su Xbox Series X|S e PC.

In questo percorso ventennale, Turn 10 Studios ha continuamente perfezionato la propria formula, creando un ponte tra il mondo virtuale e quello reale dell'automobilismo. La community che si è formata attorno al titolo è oggi uno dei punti di forza della serie, alimentata dalla passione per le auto, dalle abilità di guida, dallo spirito competitivo e dalla creatività.

Il ritorno dello storico tracciato rappresenta solo la punta dell'iceberg dei festeggiamenti previsti per il ventesimo anniversario. L'aggiornamento di maggio includerà anche nuove vetture molto richieste dalla community, tute per piloti sbloccabili, eventi speciali sia nella modalità Carriera che nel Multiplayer in evidenza, e nuove sfide tematiche nella modalità Rivals.

Gli sviluppatori hanno promesso ulteriori dettagli sui contenuti dell'anniversario man mano che ci avvicineremo alla data di rilascio dell'aggiornamento. I fan sono invitati a seguire i canali social ufficiali @ForzaMotorsport su Facebook, Instagram, YouTube, Discord e X per rimanere aggiornati e condividere i propri ricordi preferiti legati alla serie utilizzando l'hashtag #ForzaMotorsport20.

Per chi desidera restare al passo con tutte le novità, la newsletter di Forza offre non solo aggiornamenti regolari su gioco e community, ma anche un bonus esclusivo: la tuta da pilota Otherworld in Forza Motorsport, disponibile semplicemente iscrivendosi.

Il messaggio di Turn 10 Studios ai fan è chiaro: "Sono stati vent'anni incredibili di corse e drifting. Non vediamo l'ora di condividere questo anniversario con voi, i nostri giocatori – celebriamo insieme questo traguardo sulla pista in Forza Motorsport."

Un appuntamento da segnare in calendario per tutti gli appassionati del motorsport virtuale, che a maggio potranno tornare a sfidare le curve di Fujimi Kaido e festeggiare due decenni di una delle serie di simulazione di guida più influenti nella storia dei videogiochi.