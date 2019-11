The Game Awards 2019: vedremo un nuovo Batman e un Remake di Activision?

Il noto insider Sabi ha pubblicato sul proprio acconut Twitter una serie di anticipazioni sui prossimi The Game Awards 2019.

I The Game Awards sono diventati una vero e proprio nuovo appuntamento fortemente atteso dai videogiocatori di tutto il mondo. Oltre a premiare i titoli più apprezzati dell’anno infatti, è ormai consuetudine vedere dei nuovi annunci tra una premiazione e l’altra. Molti dei titoli più attesi li abbiamo visti per la primissima volta proprio sul palco della cerimonia condotta da Geoff Keighley.

Il noto insider Sabi, colui che aveva predetto moltissimi annunci dello scorso E3, si è fatto risentire sul proprio account di Twitter pubblicando una serie di post riguardanti questa volta la cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2019. In un primo tweet Sabi chiede cosa ci aspettiamo dall’evento condotto da Geoff Keighley e fa sapere di aver già raccolto molte informazioni in merito, invitandoci ad aspettarci “molte notizie e vari rumor a riguardo nelle prossime settimane.”

What I mean is that I’m getting info on a lot of stuff in the next while. Possible activision remake, Batman Arkham legacy news, etc. and VGAs are just 33 days away now. Expect A LOT of news in due time. <3 — Sabi (@New_WabiSabi) November 8, 2019

Al momento anche lo stesso Sabi non se la sente di sbilanciarsi e accenna a un possibile annuncio di Batman Arkham Legacy e di un nuovo Remake da parte di Activision sulla scia dei vari Crash Team Racing Nitro-Fueled, Spyro Reignited Trilogy e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. La stessa Activision non ha mai nascosto di voler riportare in vita alcuni propri vecchi franchise tramite remake o remastered.

Vi ricordiamo che la cerimonia dei The Game Awards 2019 si terrà in data 12 dicembre 2019 alle ore 02:30 del mattino, ora italiana. Come gli anni passati l’evento verrà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali dei The Game Awards. Cosa pensate delle parole dell’insider Sabi? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.