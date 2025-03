Game Informer risorge: tutto lo staff è stato riassunto

La rinascita di Game Informer segna un capitolo sorprendente nel panorama del giornalismo videoludico contemporaneo. Dopo un'improvvisa chiusura nell'agosto 2023, la storica testata fondata nel 1991 ha ripreso completamente le sue attività grazie all'intervento di Gunzilla Games, sviluppatore specializzato in giochi blockchain. Ciò che rende questa resurrezione particolarmente importante non è solo il salvataggio del marchio, ma anche il ritorno dell'intero staff originale, un evento raro nel settore dell'editoria moderna dove le chiusure spesso rappresentano la fine definitiva delle pubblicazioni storiche.

Quando GameStop decise di chiudere Game Informer per ridurre i costi operativi, pochi avrebbero immaginato un epilogo positivo. La testata, dopo 33 anni di onorata carriera nel raccontare l'evoluzione dei videogiochi, sembrava destinata a diventare solo un ricordo nostalgico per i suoi affezionati lettori. Il destino, tuttavia, aveva piani diversi.

Gunzilla Games è intervenuta acquistando non solo il brand, ma ricostruendo completamente la redazione con gli stessi professionisti che vi lavoravano prima della chiusura. Un'operazione che va oltre il semplice salvataggio commerciale, configurandosi come un vero e proprio recupero culturale di una voce autorevole nel settore.

La priorità del nuovo proprietario è stata garantire l'indipendenza editoriale della testata, elemento fondamentale per mantenere la credibilità conquistata in oltre tre decenni di attività.

Matt Miller, capo redattore di Game Informer, ha condiviso la notizia con un messaggio carico di emozione sul sito della rivista, già tornato pienamente operativo. "Nei mesi successivi alla chiusura sono accadute due cose straordinarie", ha spiegato Miller, sottolineando come l'acquisizione del marchio sia stata accompagnata dal ritorno dell'intera squadra originale.

L'aspetto più rilevante della ripartenza risiede nell'impostazione data da Gunzilla Games al proprio ruolo di proprietaria. Fin dall'inizio, l'azienda ha insistito sulla necessità che Game Informer mantenesse completa autonomia nelle scelte editoriali, senza interferenze esterne né pressioni commerciali.

Struttura organizzativa e visione futura

Game Informer opera ora sotto una nuova entità chiamata Game Informer Inc., con l'obiettivo dichiarato di continuare a concentrarsi sui contenuti che hanno reso celebre la pubblicazione: analisi approfondite dei giochi più interessanti, celebrazione della storia videoludica e attenzione ai creatori che stanno delineando il futuro del medium.

Miller ha espresso particolare gratitudine verso Gunzilla Games per la fiducia dimostrata nel potenziale della testata e per l'approccio etico alla gestione della pubblicazione. La nuova proprietà sembra aver compreso il valore di mantenere l'integrità giornalistica come asset fondamentale.

La rivista ha già ripreso a pubblicare regolarmente, cercando di recuperare il tempo perduto durante la pausa forzata con una serie di articoli che coprono gli eventi significativi del settore videoludico avvenuti durante il periodo di chiusura.

Questa rinascita rappresenta un caso raro di resilienza editoriale in un'epoca in cui le testate specializzate affrontano sfide sempre più complesse. Il fatto che un'azienda di sviluppo blockchain abbia scelto di investire in un media tradizionale, rispettandone l'autonomia, apre scenari interessanti sulle possibili sinergie future tra i diversi attori dell'ecosistema videoludico.