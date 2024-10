Un "genio" decide di spendere $2000 per 24 anni di PS Plus e il motivo non è così stupido

Un appassionato di PlayStation ha investito oltre 2.000 dollari per assicurarsi 24 anni di abbonamento PS Plus (acquistabile su Amazon), anticipando possibili futuri aumenti di prezzo. L'utente Reddit On_Reddit_In_Class ha dichiarato di aver "deciso di accumulare abbonamenti PS Plus fino al 2048 a causa degli assurdi aumenti di prezzo degli ultimi anni".

L'idea ha una sua logica considerando il trend di rincari dei servizi in abbonamento. Sony ha recentemente aumentato il prezzo di PS Plus da 59,99 a 79,99 dollari per il livello base, giustificandolo con la necessità di "continuare a offrire giochi di alta qualità e benefici a valore aggiunto".

L'utente ha speso 1.919,76 dollari per 24 anni di abbonamento PS Plus Essential. Grazie a un'offerta di Sony, ha poi potuto aggiornare al livello Premium con uno sconto dell'89%, pagando solo 199,99 dollari invece di 1.889,75. Il totale dell'investimento è quindi di 2.119,75 dollari.

Gli analisti ritengono che ulteriori aumenti in futuro siano probabili.

Questa strategia potrebbe rivelarsi vantaggiosa nel lungo periodo, assumendo che PlayStation Plus continui ad esistere fino alla metà del 21° secolo. Altri servizi come Xbox Game Pass e Netflix hanno già visto aumenti significativi dei prezzi negli ultimi anni e non è da escludersi che possa arrivare anche per PS. Tuttavia, non sappiamo nemmeno se esisterà ancora PlayStation (così come Xbox o Nintendo) figuriamoci un abbonamento.

Voi pensate che sia stata un'idea geniale? Oppure semplicemente una pazzia?