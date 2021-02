GameStop: Bambino ci investe e guadagna una cifra folle

Un caso che passerà alla storia: tramite il sub-reddit WallStreetBets, Gamestop ha visto schizzare alle stelle il valore delle sue azioni in borsa. Addirittura, l’azienda texana aveva superato in borsa Apple e Tesla, la società del noto imprenditore Elon Musk. Oltre ai tanti ‘Day-traders’ di Reddit (chiamati così dagli esperti del mercato azionario), anche un bambino di 10 anni ha investito sulle azioni della nota società di compra/vendita videoludica, ottenendo un risultato che ha dell’incredibile. Dopo avervi sintetizzato il fulcro della questione (che potrete approfondire cliccando qui), analizziamo la curiosa vicenda.

Jaydyn Carr e sua madre

Jaydyn Carr di San Antonio, Texas, aveva solo otto anni nel 2019, quando sua madre regalò lui dieci azioni Gamestop dal valore di 6$ . Jaydyn, infatti, è un fan della catena texana e aveva ricevuto 60$ di azioni per la festa di Kwanzaa (alternativa afro-americana al Natale). Ciò che non si sarebbe mai aspettato, era proprio la vertiginosa crescita del valore delle azioni, salite a quasi 500$ per singola, che hanno fatto guadagnare al bambino 3,200$. Si tratta di una cifra folle se si considera che è pari al 5,000% dell’investimento iniziale e che si tratta di un bambino di soli 10 anni.

Dulcis in fundo, Jaydyn e sua madre hanno messo da parte 2,000$ e investito il restante sulle azioni di un altro fenomeno mediatico: Roblox, il titolo dell’omonima casa di sviluppo che è sbarcato da poco nel mercato azionario, tramite quotazione diretta (cliccate qui per approfondire). La madre del piccolo investitore ha inoltre specificato al giornale di San Antonio che suo figlio: “… è decisamente pronto per entrare a pieno regime nel mercato“.

Il caso della nota azienda continua a sorprendere, anche grazie a storie come quella del piccolo Jaydyn che, considerando il piccolo investimento iniziale di soli 6$ ad azione, ne ha ricavato una cifra folle. Cosa ne pensate del caso WallStreetBets contro l’Olimpo finanziario di Wall Street? Argomentate qua sotto nei commenti!