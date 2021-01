GameStop: le azioni continuano a salire, superate Apple e Tesla

GameStop sembrerebbe aver iniziato il 2021 nel verso giusto. Recentemente vi avevamo fatto sapere che la famosa azienda americana rivenditrice di giochi nuovi e usati nel mondo stava crescendo in modo esponenziale in borsa, creando un vero e proprio caso mediatico. Parliamo di questo perché la catena non è poi tanto amata dalla maggior parte dei videogiocatori, ritenendo la politica riguardante la vendita di videogames e accessori non proprio conveniente sotto certi fattori. La società non ha passato dei bei momenti infatti, si pensava che potesse fallire da un momento all’altro con la chiusura di migliaia di negozi in tutto il mondo, se poi in tutto questo calderone ci mettiamo di mezzo la pandemia che ha colpito il mondo intero, GameStop sembrava chiudere i battenti da un momento all’altro; o forse no?

Sembrerebbe infatti che il COVID abbia aumentato le vendite di videogames nel mondo, e questo ha certamente giovato GameStop. La pandemia ha permesso di svagarsi con ogni mezzo, tra cui i videogiochi appunto. In Italia i ricavi sono aumentati del 20%, la spesa degli italiani nel 2020 ha raggiunto quota 2,5 miliardi di euro, in linea più o meno con le altre Nazioni del mondo. Per questo fattore le azioni di GameStop stanno tutt’ora salendo in modo pazzesco.

Nella giornata odierna le azioni hanno superato Apple e Tesla, un risultato a dir poco impressionante. Qui di seguito vi faremo vedere i dati in tempo reale pubblicati dall’analista di Bloomberg Intelligence che ha twittato la notizia dichiarando il tutto così “surreale”. Come dargli torto, fino a mesi fa le azioni erano in continuo calo ed ora si trova ad avere una valutazione da capogiro. Non possiamo fare altro che complimentarci con i risultati di GameStop e augurargli il meglio per il futuro.

THEY DID IT: $GME was the most traded equity on the planet today w/ $20b in volume, more than $SPY, $AAPL and even the Mighty $TSLA. Surreal. pic.twitter.com/UxJPttsg4t — Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 26, 2021

Cosa ne pensate di questa notizia? Che rapporto avete con GameStop? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità in campo videoludico.