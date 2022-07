Come è stato fatto notare su ResetEra, il marketplace NFT di GameStop ha messo in vendita anche una famosa foto scattata l’11 settembre 2001, quando gli Stati Uniti d’America subirono un attentato che colpì il World Trade Center e il Pentagono. L’immagine è forse una delle più iconiche dei primi anni 2000 e la sua presenza nel catalogo di token non fungibili ha fin da subito scatenato l’indignazione su internet.

La foto presente sul marketplace di GameStop e venduta come NFT è The Falling Man e ritrae un uomo gettarsi da una delle due Torri Gemelle colpite da uno dei voli di linea pilotati dai terroristi. Non si tratta della foto originale: all’uomo, che andava incontro a un destino tragico, è stato infatti applicato un casco da astronauta. Ci fermiamo qui: onestamente non c’è neanche bisogno di commentare ulteriormente sulla manovra, visto che lo hanno già fatto gli utenti di ResetEra e tutti coloro che sono entrati in contatto con questa geniale trovata. Ci sono però un paio di aspetti da chiarire e che dobbiamo riportare per dovere di cronaca.

The Falling Man è una delle foto più importanti di quella giornata ed è stata utilizzata anche come immagine di apertura di alcuni quotidiani cartacei all’indomani della vicenda. La foto è stata scattata dal fotografo Richard Drew, dell’Associated Press. La fotografia è già da tempo divenuta un NFT, ma è chiaro che dietro tutta la manovra non ci sia Drew. Nessuna persona al mondo, specialmente uno statunitense che ricorda perfettamente cosa è accaduto quel giorno, può pensare di creare qualcosa del genere.

Il mondo degli NFT ha assolutamente bisogno di essere regolato. Fin troppo spesso abbiamo assistito a violazioni di copyright e frodi. Il Web3, così come diversi strumenti, saranno sicuramente la prossima, naturale evoluzione del mondo di internet. Ora come ora, però, appare chiaro che ci sia bisogno di mettere un freno a determinate manovre. Nonostante la decentralizzazione e la libertà siano obiettivi nobili a cui puntare, l’utilizzo di una foto del genere per puro marketing e per pura speculazione infrange probabilmente diversi copyright e non mostra rispetto a ciò che è accaduto quel giorno, né ovviamente alla famiglia dell’uomo.