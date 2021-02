GameStop: le azioni ricominciano a salire vertiginosamente

Chi non ricorda gli eventi di gennaio legati alle azioni GameStop? Il sub-reddit WallStreetBets diede il via a una vera e propria rivolta finanziaria contro gli hedge fund (fondi speculativi, fondi comuni) attui al fallimento della nota catena di compra/vendita videoludica e di altre storiche aziende come BlackBerry. I lupi finanziari di Wall Street, attraverso ‘shortseller’ (vendita di azioni in prestito, con guadagno a seguito di movimenti ribassisti in borsa), avevano scommesso sul fallimento dell’azienda.

Ma i ‘Day-traders’ (così chiamati dagli esperti), studiarono, a casa durante la pandemia, i meccanismi della borsa per poter preparare un assalto all’Olimpo finanziario. Un colpo che fece schizzare la sigla GME in borsa, arrivando a superare anche Apple e Tesla. Dopo una vertiginosa salita delle azioni del 1000%, il titolo precipitò poco dopo passando da circa 400$ a 40,59$ per azione. Ieri, però, si è verificata una nuova vertiginosa risalita, del 100%, del titolo in borsa: le azioni aprirono la giornata con il valore di 45$, hanno raggiunto i 91$ alla campana di chiusura, e hanno superato i 100$ prima delle 17:00.

Una risalita a dir poco strana, che ha portato gli utenti del sub-reddit sopracitato a porsi degli interrogativi, anche perché non c’è alcuna apparente motivazione dietro tale aumento. Nel frattempo, mentre gli utenti si interrogano e scambiano consigli su come procedere con le proprie azioni, la società ha annunciato le dimissioni di Jim Bell dall’incarico di chief financial officer. Il perché? L’azienda texana è alla ricerca di qualcuno “… con le capacità e le qualifiche per aiutare ad accelerare la trasformazione di GameStop“, ovvero qualcuno capace di traghettare l’azienda verso il settore dell’e-commerce.

Il caso della catena di compra/vendita videoludica americana, continua a sorprendere a distanza di mesi. Cosa ne pensate di questa nuova vertiginosa scalata della sigla GME in borsa? Argomentate qua sotto nei commenti!