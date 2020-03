Gears 5: il gioco riesce a superare i 100fps su Xbox Series X

L’arrivo della prossima generazione di console è ormai una cosa più che certa. Se l’attuale situazione mondiale permetterà il giusto andamento delle cose, entro natale saremmo già in possesso delle nuove piattaforme da gioco di Microsoft e Sony. Qualche giorno fa la casa di Redmond ci ha dimostrato la potenza brutta della loro futura console, svelandoci diverse specifiche hardware. Durante la giornata di oggi invece abbiamo visto come questa potenza brutta viene sfruttata attraverso un classico gioco Xbox One, ovvero Gears 5.

Attraverso un video dedicato la compagnia ha deciso di mostrarci la funzionalità Smart Delivery, sfruttando due dei giochi più famosi della piattaforma Xbox One (ovvero Gears 5 e Minecraft). I risultati mostrati nel filmato dedicato sono stati a dir poco strabilianti, rivelando un potenziale a dir poco enorme di questa funzionalità dedicata. Grazie al Smart Delivery il TPS dei The Coalition è riuscito a sfruttare delle migliorie su tutti i singoli piani tecnici (da texture migliorate a nebbia volumetrica e un framerate più solido).

Secondo a quanto dimostrato dalla tech demo, Gears 5 riesce a toccare su Xbox Series X un framerate di circa 100fps per la campagna singleplayer, mentre per il lato multiplayer il titolo arriva addirittura a 120fps. The Coalition ha paragonato i risultati ottenuti attraverso questa tech demo a quelli di un PC che sfrutta i dettagli grafici Ultra. Ancora più sorprendente risulta il fatto che, per ottimizzare l’opera per la nuova console Microsoft ci sono volute soltanto 2 settimane.

In poche parole grazie alla potenza di calcolo di Xbox Series X ogni singolo gioco retrocompatibile sfrutterà delle migliorie non indifferenti. Se già un gioco retrocompatibile come Gears 5 è riuscito a dimostrare una tale pulizia tecnica, noi sicuramente non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserva il futuro quando si va a parlare di giochi progettati con in mente l’hardware della Series X.