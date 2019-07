Gears 5, la modalità Escalation giocata in un lungo video

È stato rilasciato un nuovo video gameplay riguardante la nuova modalità Escalation di Gears 5. Ne consigliamo la visione per capire le modifiche apportate.

Gears 5 risulta essere ancora una volta protagonista delle nostre pagine. Dopo la questione spinosa della censura al fumo e della successiva spiegazione delle motivazioni di tale scelta da parte di Rod Fergusson, uno Youtuber ha condiviso un filmato, della durata di 25 minuti, nel quale viene ancora una volta mostrata la rinnovata modalità Escalation.

Come sappiamo, nella modalità Escalation è prevista una lotta di sopravvivenza tra due squadre che si battono per il controllo di tre anelli sulla mappa. Differentemente dalle edizioni precedenti però, sono stati aggiunti alcuni elementi che aumentano il tatticismo e la strategia delle partite. Gear 5 infatti introdurrà un nuovo sistema di vite, che mira a cambiare radicalmente il modo di giocare.

Ogni giocatore inizia con una riserva di cinque respawn e ogni volta che si muore, si potrà scegliere il momento più opportuno per utilizzare il respawn successivo. Quando si perderanno tutti i respawn, non si sarà più in grado di rinascere sul campo di battaglia. Alla fine di ogni round, i giocatori ancora in piedi vincono una vita extra e cinque alla fine del primo tempo.

Altre modifiche riguarderanno anche il sistema di scelta e piazzamento delle armi. Dopo ogni turno, entrambe le squadre saranno in grado di cambiare le sorti del combattimento scegliendo di piazzare un’arma. Le armi possono essere posizionate su una linea centrale neutra o in una posizione di ritiro vicino alla zona di spawn della propria squadra. I giocatori potranno anche aggiornare un’arma, attivare una nuova opzione di caricamento o disabilitare un’arma nemica per tre round.

Per capire maggiormente il funzionamento spiegato poche righe sopra, vi consigliamo di dare un’occhiata al video sotto riportato rilasciato dal canale YouTube LANDAN2006.

Ricordiamo che la data d’uscita di Gears 5 rimane fissata per il 10 settembre. Le sessioni di test del multiplayer sono attualmente fissate dal 19 al 21 luglio e dal 26 al 29 luglio per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass e per gli utenti in possesso del pre-order.

Cosa ne pensate di questi miglioramenti apportati alla modalità?