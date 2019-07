Gears 5 avrà la più grande campagna della serie

The Coalition è stata molto chiara sulle loro ambizioni per il franchise di Gears of War e su come stanno usando Gears 5 per esprimere tali ambizioni.

Parlando con Game Informer, il multiplayer design director Ryan Cleven ne ha parlato ancora una volta, definendolo il più grande gioco della serie fino ad oggi, con la più grande campagna mai realizzata, la più grande offerta PvE di sempre ed il più grande Versus.

“Gears 5 è il più grande Gears of War mai creato; è la più grande campagna mai realizzata, il più grande PvE mai realizzato, il più grande versus mai realizzato“, ha detto Cleven. “Il team di The Coalition è un team estremamente talentuoso ma concentrato, crede fermamente in questo gioco. Sono estremamente fiero di portare il loro marchio, un alto grado di qualità ed un’eredità che i fan di Gears riconosceranno“.

Nonostante tutto, non si è visto nulla della Campagna di Gears 5 dopo il primo trailer di presentazione all’E3 2018, e l’apparizione avvenuta all’E3 2019, è stata tutta incentrata sul lato multiplayer del titolo. Resta da vedere se risulterà essere all’altezza dei capitoli precedenti, ma The Coalition promette che “ulteriori informazioni sul gioco continueranno ad essere rivelate fino al suo lancio“, quindi dovremmo scoprirlo abbastanza presto.

Ricordiamo che l’uscita di Gears 5 è fissata per il 10 settembre per Xbox One e PC, ma un test tecnico per il suo componente Versus, vedrà la luce già da domani per gli abbonati al Game Pass e, ovviamente, per i possessori del pre-order.