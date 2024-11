Gears 6: Rod Ferguson parla di come sarebbe dovuto essere il gioco

Come ben sapete, a giugno, Microsoft ha annunciato lo sviluppo di Gears of War: E-Day, un nuovo capitolo della popolare serie di sparatutto che fungerà da prequel all'intera saga. Il gioco, in arrivo su Xbox Series X|S (acquistabile su Amazon) e PC, racconterà gli eventi dell'Emergence Day, il giorno dell'emersione dei Locuste.

Questa scelta narrativa segna chiaramente una svolta rispetto ai piani originali per il franchise. Rod Fergusson, ex capo della serie ora alla guida di Diablo presso Blizzard, ha rivelato in un recente podcast di IGN USA la sua visione iniziale per Gears 6, il gioco in sviluppo prima di essere accantonato per il prequel:

"In Gears 6 avremmo lasciato Sera. Era una cosa che stavamo costruendo. Se avete seguito la storia di Gears 5, vi siete imbattuti in una sorta di tecnologia missilistica dell'UIR. Stavamo gettando i semi e le basi del fatto che, conquistando il territorio dell'UIR, abbiamo adottato il loro programma spaziale."

Fergusson ha spiegato che l'intenzione era di espandere l'universo di Gears oltre il pianeta Sera, esplorando le implicazioni della tecnologia spaziale dell'UIR:

"Quello che volevo fare con Gears 6 è portarvi fuori da Sera per scoprire cosa potrebbe significare per il resto della galassia o, almeno, per il resto del sistema solare. Non che si saltasse [tra i pianeti], ma... si trattava di una tecnologia vecchia, dell'era russa, tipo sputnik, quindi non volevamo iniziare a fare il Mass Effect. Si trattava davvero di 'portarvi in un posto nuovo per vedere come potrebbe essere'."

La decisione di Microsoft di concentrarsi invece su un prequel con E-Day rappresenta un cambio di direzione importante per il franchise, ma necessario visti il recente insuccesso del quinto capitolo. Resta da capire come i fan accoglieranno questa nuova interpretazione della saga di Gears of War e se in futuro ci saranno opportunità di esplorare le idee originali di Fergusson per l'espansione dell'universo narrativo. Ma considerando i cambi al vertici, dubitiamo che queste idee per Gears 6 verranno effettivamente attuate.