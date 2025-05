Gears of War: Reloaded arriverà anche su Nintendo Switch 2? Abbiamo la risposta

La strategia di Microsoft nel campo videoludico ha preso una svolta sorprendente nelle ultime settimane, con l'annuncio di Gears of War: Reloaded che ha fatto tremare le fondamenta dell'esclusività console. Per la prima volta nella storia della serie, questo franchise iconico di Xbox varcherà i confini del giardino Microsoft per approdare su PlayStation 5, segnando un punto di svolta nella politica aziendale. Questa apertura verso altre piattaforme ha naturalmente acceso le speranze dei possessori di console Nintendo, che si chiedono se potranno finalmente mettere le mani su uno dei più celebri sparatutto in terza persona del panorama videoludico. Tuttavia, le notizie che emergono da insider affidabili sembrano spegnere sul nascere questi entusiasmi.

Il 2024 si sta rivelando un anno cruciale per Nintendo, con l'annuncio ufficiale del successore di Switch e una presentazione Nintendo Direct che ha mostrato parte della lineup di giochi in arrivo. Tra le sorprese più gradite, l'annuncio di Cyberpunk 2077 da CD Projekt Red (potete già aggiungerlo ai preferiti su Instant Gaming) ha dimostrato che anche titoli tecnicamente impegnativi troveranno spazio sulla nuova console. Ma la vera rivelazione arriva da Tom Warren di The Verge, che ha confermato come Microsoft stia attivamente sviluppando port di giochi Xbox per Nintendo Switch 2.

Questa affermazione ha trovato ulteriore conferma nelle parole di NateTheHate, insider rispettato nel settore, che su ResetEra ha parlato di "ampio supporto" pianificato da Microsoft per la console Nintendo. Tuttavia, lo stesso insider ha categoricamente escluso che Gears of War: Reloaded possa essere tra i titoli in preparazione. Sebbene tecnicamente possibile, il porting non sarebbe attualmente nei piani di sviluppo della casa di Redmond.

L'imminente lancio di Gears of War: Reloaded, previsto per agosto su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, rappresenta una versione completamente rimasterizzata del classico che ha definito una generazione di sparatutto. La decisione di escludere Nintendo Switch 2 da questo rilascio multi-piattaforma potrebbe dipendere da limitazioni tecniche o da scelte strategiche di posizionamento sul mercato, nonostante l'apparente apertura di Microsoft verso l'ecosistema Nintendo.

Gli appassionati dell'universo Nintendo dovranno quindi attendere l'Xbox Games Showcase o il Summer Game Fest per scoprire quali titoli del portfolio Microsoft faranno effettivamente il loro debutto sulla nuova console.