GeForce Now: Ubisoft conferma il proprio supporto al servizio di cloud gaming

La guerra del game streaming è iniziata da tempo. Sony PlayStation propone il suo PS Now da anni e, recentemente, l’ha “potenziato” abbassando il prezzo e ampliando il catalogo. Microsoft è al lavoro su xCloud, che sta dando segnali positivi all’estero. Amazon, secondo le voci, è pronta a entrare nel mercato. I veri grandi nomi del momento, però, sono Google e Nvidia. Parliamo ovviamente di Google Stadia e GeForce Now: entrambe le piattaforme, per quanto in modo diverso, stanno avendo qualche problema con il proprio catalogo di giochi.

GeForce Now, infatti, ha visto la repentina ritirata di vari videogiochi da parte di vari publisher di alto livello, come Activision e Bethesda. Si tratta ovviamente di una situazione scomoda per Nvidia e, per ora, non abbiamo idea di come si risolverà la questione. Fortunatamente, non tutte le società hanno dato il ben servito alla piattaforma cloud. Non solo Epic Games ha confermato il proprio sostegno, ma anche Ubisoft ha deciso di continuare a supportare Nvidia. “Crediamo che sia un servizio di primo livello che da ai nuovi e agli attuali giocatori PC un’esperienza di alta qualità con più scelta sul come e devo giocare i propri titoli preferiti”.

Questo significa che i giochi Uplay e i titoli Ubisoft disponibili su altre piattaforme saranno disponibili per lungo tempo su GeForce Now. Si tratta di una conferma importante che dona sicurezza ai giocatori interessati a sfruttare il servizio: acquistare un gioco su PC per giocare tramite cloud e poi vederlo rimosso non è affatto piacevole.

Per ora quindi il catalogo di GeForce Now rimane uno dei migliori in ambito cloud gaming: la società ha confermato che arriverà il supporto ad altri videogiochi. Speriamo di ricevere presto nuove informazioni a riguardo. Diteci, quali opere vorreste poter giocare tramite cloud gaming? Cosa ne pensate di questa tecnologia? L’avete già provata in qualche modo?