Genshin Impact: le novità dell’Update 2.2 e i nuovi codici promozionali

Nel corso della giornata odierna, miHoYo ha svelati i dettagli del nuovo update di Genshin Impact. Il gioco free to play degli sviluppatori cinesi si aggiornerà nel corso delle prossime settimana con un aggiornamento piuttosto corposo, che introdurrà diversi nuovi elementi. E l’attesa intorno all’update era in effetti molto palpabile, considerando che si tratta dell’aggiornamento più importante da quando il titolo è stato pubblico per PlayStation 4, PlayStation 5, PC e device mobile.

Chiamato ufficialmente Into the Perilous Labyrinth of Fog, l’update 2.2 di Genshin Impact sarà disponibile a partire da mercoledì 13 ottobre. Cosa includerà e quali cambiamenti apporterà al titolo? Si comincia subito con l’introduzione di Thoma come personaggio giocabile: Thoma è un guerriero a 4 stelle, con un Elemental Skill che infligge danni di tipo fuoco. Presente anche una nuova location in Inazuma: parliamo della Tsurumi Island, che completerà così la location come regione.

Oltre al nuovo personaggio, il nuovo update di Genshin Impact includerà anche una corposa lista di nuovi eventi. Dal Dreams of Bloom fino al Ley Line Overflow, ci sono in totale ben 8 nuovi eventi che aspettano i giocatori. Non amancano poi nuovi nemici, offerto i Riftstalker Whelp e Riftstalker Hound e le nuove feature, tra cui la Labyrinth Warriors Currency. Presenti anche piccoli aggiornamenti riguardanti skin e personaggi, con Aloy che diventa disponibile per tutti i giocatori.

A margine del live streaming di Genshin Impact, volto ad illustrare tutte le novità in arrivo grazie al nuovo update, troviamo anche dei codici che permettono ai giocatori di riscattare diversi bonus in game:

LBNDKG8XDTND: 100 Promogem, 10 Mystic Enhancement Ores

NB6VKHQWVANZ: 100 Primogems, Five Hero’s Wits

BSNUJGQFUTPM: 100 Primogems, 50000 Mora

Come al solito questi codici non saranno disponibili per tutta la giornata. Il nostro invito è dunque quello di riscattarli su Genshin Impact il prima possibile, per evitare di perdere le nuove ricompense messe a disposizione dagli sviluppatori.