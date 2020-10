Genshin Impact non ha limiti: 245 milioni di dollari con una sola versione

Genshin Impact è un successo, lo sappiamo già da un po’, ma secondo i dati di Sensor Tower è un successo veramente enorme, soprattutto con una specifica versione: quella mobile. Nell’arco di soli trenta giorni dal lancio, infatti, il free to play ispirato a Breath of the Wild di miHoYo ha registrato un totale di 245 milioni di dollari di entrate, sommando i guadagni dell’App Store e di Google Play.

Per darvi un punto di riferimento, Genshin Impact è secondo solo a Pokémon Go, per quanto riguarda i ricavi del primo mese. L’opera di Niantic aveva infatti registrato 283 milioni di dollari. Considerando però che il titolo cinese è una nuova IP, che non può contare sulla potenza di un brand già noto come nel caso del titolo RA di Nintendo, il risultato è veramente notevole, pur essendo “indietro” di circa 40 milioni di dollari.

Sensor Tower ci informa anche del fatto che i ricavi provengono principalmente dai giocatori cinesi che hanno speso più di 82 milioni di dollari (33.5%). Al secondo posto troviamo il Giappone, con 59 milioni di dollari (24%) e infine gli USA, con 45 milioni di dollari (18.3%).

Tra il 28 e il 27 ottobre 2020, Genshin Impact si è piazzato primo per ricavi dei giochi mobile a livello mondiale, superando Honor of Kings (216 milioni), PUBG Mobile (195 milioni) e Pokémon GO (122 milioni).

La versione mobile di Genshin Impact ottiene il primo posto negli USA: con i suoi 45 milioni, si tratta del miglior lancio di sempre, superando Fire Emblem Heroes (13 milioni) e The Seven Deadly Sins (10 milioni).

Ricordiamoci inoltre che si tratta solo della versione mobile: per quanto questa sia spesso la principale fonte di guadagno in ambito free to play gatch, sono state rilasciate anche le versioni PC e console (PlayStation 4). I guadagni totali saranno quindi ancora più elevati.

Genshin Impact è però stato al centro di alcune discussioni legate alle loot box!