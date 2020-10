Genshin Impact riempie i server Discord, successo inarrestabile

Genshin Impact, il nuovo gioco free-to-play di miHoYo, sta letteralmente spopolando da quando è stato rilasciato a fine settembre. La nuova opera del team cinese mescola vari generi presi da altrettanti titoli, formando a tutti gli effetti una pietanza che funziona sotto tanti punti di vista. Ovviamente la meccanica del “gatcha“ è quella che più fa storcere il naso, una meccanica che purtroppo vediamo fin troppo spesso recentemente. Nonostante la questione lootbox sia a dir poco invadente, il titolo permette comunque di crearsi un team abbastanza variegato e performante in grado di far divertire per ore il videogiocatore.

Il titolo, che ricordiamo essere disponibile per PC, PS4 e mobile con relativo cross platform annesso permette a chiunque di poterlo provare. Su mobile ad esempio ha avuto un picco di ben 17 milioni di download solo durante i primi giorni dall’uscita. Recentemente Genshin Impact ha avuto un picco di iscritti sulla famosa piattaforma Discord. Come ci hanno tenuto a far sapere gli sviluppatori su Twitter, il gioco vanta ora più di 640.000 iscritti. Per rendere al meglio il quantitativo di persone sulla piattaforma, il famoso analista del settore Daniel Ahmad ha voluto confrontare questi numeri con quelli di altri giochi di successo.

Minecraft ad esempio ha 647.000 iscritti sul server ufficiale di Discord, poco più di Genshin Impact. Mentre Fortnite “solo” 620.000. Ciò significa che il titolo cinese nel giro di poco tempo è riuscito a superare il battle royale per eccellenza e quasi raggiungere uno dei gioco più innovativi di sempre. MiHoYo aveva già deciso di rimboccarsi le maniche già da diverso tempo visti i grossi numeri di download, ma dopo questi presumiamo che cominceranno a cavalcare ancora di più l’onda inserendo ricompense e personaggi aggiuntivi.

