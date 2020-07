Ghost of Tsushima: trailer di lancio anticipa l’imminente uscita

Ci siamo, questa è la settimana dell’uscita di Ghost of Tsushima; quella che sarà a tutti gli effetti l’ultima grande esclusiva di peso per PlayStation 4. Per festeggiare l’imminente uscita del nuovo progetto di Sucker Punch, Sony ha da poco rilasciato un nuovo trailer di lancio dedicato al videogioco ambientato nell’isola di Tsushima. Ci sono state diverse occasioni per vedere il titolo in azione, e tra qualche giorno sarà finalmente nelle nostre mani.

Prima di quel momento però, possiamo ingannare l’attesa guardando l’ultimo trailer pubblicato di Ghost of Tsushima. Il filmato di un minuto scarso, questa volta si concentra nel dare un veloce assaggio di quelle che sono le caratteristiche più forti della nuova esperienza proposta dai ragazzi di Sucker Punch. Jin, il protagonista di questa storia ci racconta l’incipit della sua missione mentre a schermo vediamo tutta una varietà di contesti e ambientazioni, il tutto focalizzandosi sulla ricchezza e la varietà proposta dal gioco.

I tagli tra una scena e l’altra del trailer di lancio sono serratissimi e raramente in un minuto ci si riesce a soffermare nel dettaglio di ciò che ci circonda. È possibile però vedere una diversità di contenuto davvero spiazzante solo nel piccolo lasso di tempo che ci da questo fugace filmato. Duelli con le Katane, cavalcate nel bel mezzo della natura e paesaggi mozzafiato sono i cavalli di battaglia della nuova esclusiva PlayStation.

Vi ricordiamo che Ghost of Tsushima uscirà questo venerdì, 17 luglio in esclusiva su PlayStation 4. Cosa ne pensate del trailer di lancio del nuovo gioco targato Sucker Punch? Siete già stati convinti dal titolo o quest’ultimo filmato vi ha dato la spinta per acquistare il titolo fin dal day one? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.