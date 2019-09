Ghost Recon Breakpoint: nuovo trailer dall’Inside Xbox di settembre 2019

Ghost Recon Breakpoint, a pochi giorni dal lancio, si è ritagliato un proprio personale spazio durante l'Inside Xbox attualmente in corso.

Ubisoft ha infatti deciso di rilasciare un nuovo trailer, in cui vengono analizzati alcuni degli aspetti alla base del titolo con Jon Bernthal, il celebre attore che interpreta il villain di Ghost Recon Breakpoint. Potrete osservare il filmato in questione comodamente qui sotto, appena sarà reso disponibile.

In Breakpoint sarà inoltre presente per la prima volta una modalità PvP, fatto che promette di dare un quid non indifferente al titolo. Vi ricordiamo infine che è prevista una open beta del titolo da domani, 26 settembre, fino al prossimo 29 settembre.

Una delle modalità più interessanti di questo attesissimo titolo di Ubisoft è sicuramente quella denominata Ghost War. Come riporta anche la nostra anteprima, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Ghost War è una modalità sicuramente ben strutturata – gode anche di un sistema di progressione in qualche modo legato al PvE – e i diversi elementi creano un amalgama molto interessante. Richiede molto studio e tattica, nonché una buona dose di ore di gioco prima di essere padroneggiata al meglio.”

Che ne pensate di questa notizia, quanto mostrato oggi sul titolo di Ubisoft vi ha particolarmente convinto? Parteciperete all’open beta di Ghost Recon Breakpoint o non vi interessa particolarmente sfruttare tale occasione? Fateci sapere le vostre esperienze a riguardo direttamente nei commenti!